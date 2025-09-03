"Me hago cargo": Javier Méndez explicó qué pasó en el gol de Racing a Peñarol, cómo lo superó y habló del "circo" que se armó por su festejo criticado por hinchas del equipo de Sayago

El zaguero de Peñarol , Javier Méndez, reconoció que cometió un error en el gol de Racing el pasado domingo en el Parque Viera, al no rechazar una pelota que luego terminó en el tanto de Hugo Silveira para el descuento 2-1, en el partido que luego ganaron los mirasoles por 4-1.

“Me hago cargo yo del gol, porque yo tenía que haber sacado esa pelota”, dijo Méndez este miércoles a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

“Cuando veo que viene el balón, quiero meter la cabeza y él se la lleva. Después, tenemos la mala fortuna de que le queda el rebote para él”, agregó, en referencia a Silveira, quien dijo que es un futbolista “molesto” para marcar.

El defensa reconoció su error y dijo que así se lo manifestó a sus compañeros. “Así como a uno le gusta tener buenas actuaciones, yo hablé con algunos de mis compañeros y le dije que eso era mío, que yo tenía que haberla sacado”.

También contó que volvió a observar la jugada para ver qué había pasado. “La volví a mirar. Vine al club y le dije al videoanalista que me muestre el video para ver de dónde había arrancado la jugada y cómo había terminado. Son cosas que tenemos que corregir, obviamente. Pero le digo, yo tengo que estar más acá, creo yo, ayudame… Creo que hablando y todo eso, se va corrigiendo”.

Para Méndez, era claro lo que debió hacer: “Tenía que haber rechazado de una y chau”.

Además, señaló que el viento en ese momento se sentía en el Parque Viera. “Más que en ese momento ellos tenían el viento a favor, prácticamente vos sacabas y la pelota llegaba a nuestro arco. Yo tenía que haber rechazado, no es una excusa lo del viento, porque en el segundo tiempo nos favoreció a nosotros, pero tenía que haberla sacado y que se vaya para otro lado, y se terminaba el problema”.

“Primero soy yo, él tiene la fortuna del rebote y le quedó el gol”, agregó.

Cómo salir rápido del impacto de un error

El zaguero también contó cómo salió de ese momento. “Por suerte, enseguida que pasó eso, yo trato de cambiar el chip rápido, no quedarme con ese error, de seguir para adelante, quedaba mucho partido”.

“Si me quedo con ese error, seguramente vuelva a cometer otro error. Entonces, tratar de enseguida olvidarme de eso, ya está, e ir por más”, agregó.

“En el segundo tiempo fuimos muy superiores, tuvimos muchas chances de gol y un par de ellas la pudimos concretar. Y nos fuimos contentos y tranquilos que sacamos un partido duro adelante”.

El gol y el “circo” de algunos hinchas de Racing

Sobre su gol, llegando a definir al primer palo tras un centro de Leo Fernández, dijo que estaba preparada la jugada y que “sabía” que la pelota iba a ir a ese sector.

“Le había dicho (a Leo Fernández) que iba a ir a atacar el primer palo, de hecho en Los Aromos estuvimos entrenando pelota quieta, y había tenido un par de chances de esas y las había errado”, dijo.

“Por suerte pudo entrar”, agregó Méndez, quien confirmó que llegó a tocar y desviar la pelota. “Sí, no tengo por qué mentir”, señaló.

Además, dijo que en la jugada de Ignacio Sosa, el gol fu de Javier Cabrera. “A Nacho lo felicito y me manifiesta: no es mío, es de Javi”.

Méndez también se refirió a la molestia que generó en hinchas de Racing, uno de sus exequipos, su festejo de gol y dijo que recibió mensajes.

whatsapp-image-2023-05-08-at-20-11-06-2-jpeg..webp Javier Méndez, patrón del mediocampo de Racing Leonardo Carreño

“Sí, me escribieron un par de conocidos que no les gustó eso”, señaló. “Yo en todo momento, soy un agradecido y le tengo mucho cariño a Racing por todo lo que me dio. Cuando hago el gol lo fui a festejar con la gente de Peñarol, pero ellos me recriminaron la manera de gritar el gol”.

El jugador explicó cuál fue su respuesta a los hinchas: “Yo les digo: primero, que nos soy un jugador que haga goles todos los partidos, segundo que mi manera de gritar los goles es así, yo lo vivo así, hasta los goles que no son míos los gritos así. Es algo natural que los disfruto y lo vivo”.

También recordó otro gol que le marcó a su exequipo. “En Danubio le hice un gol a Racing en un partido muy importante que era por el ascenso, y lo primero que hago es levantar las manos y pedir disculpas, y no lo grite. Por respeto a Racing y porque no soy hincha de Danubio”.

stuani.webp Javier Méndez de Danubio celebra el segundo gol en la hora ante Nacional Leonardo Carreño

“Hoy que estoy en el club que quiero y que soy hincha, sí lo fui a festejar con mi gente pero en ningún momento le hice ningún gesto a la gente de Racing porque se merecen mi respeto”, agregó. “Después, si ellos quieren armar algún circo, por así decirlo, y poner cosas, que lo pongan. Pero yo estoy muy tranquilo que siempre lo defendí de la mejor manera y dejando todo. Esa es mi mayor tranquilidad”.