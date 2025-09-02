Los dos jugadores titulares de Peñarol que no se hicieron sacar la quinta amarilla y corren riesgo de jugar el partido clave ante Liverpool por el Torneo Clausura

Peñarol volvió este martes a los entrenamientos de cara a un nuevo partido importante por lo que será la sexta fecha del Torneo Clausura, cuando el sábado reciba a Plaza Colonia en el Estadio Campeón del Siglo a la hora 18, en busca de otros tres puntos que lo mantengan arriba en las dos tablas, teniendo en cuenta también la Anual. Leonardo Fernández y Javier Méndez tienen cuatro amarillas y de ver otra, se quedarán fuera del trascendente compromiso contra Liverpool en la etapa siguiente.

Muchos pensaron que el pasado domingo, cuando los dirigidos por Diego Aguirre golearon 4-1 a Racing como visitantes en el Parque Viera, alguno de los dos, o ambos, se harían sacar la quinta amarilla.

De haber sido amonestados Leonardo Fernández y Javier Méndez se hubieran perdido el encuentro contra Plaza Colonia, pero jugarían en Belvedere un compromiso trascendente contra Liverpool por la fecha 7 .

Cabe resaltar que los negriazules siguen luchando por la Tabla Anual y son los campeones del Torneo Apertura, por lo que ya están en la definición del Campeonato Uruguayo.

Además, últimamente, Liverpool ha complicado a Peñarol, y sobre manera jugando en Belvedere.

Por si faltara algo, luego de los negriazules, el equipo de Diego Aguirre recibirá a Juventud, la gran revelación del año y que marcha tercero en la Tabla Anual.

Debido a ello es que sorprendió que, cuando se vienen partidos cruciales, ninguno de los dos se haya hecho mostrar la quinta amarilla para limpiar su foja.