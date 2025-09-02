Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Los dos jugadores titulares de Peñarol que no se hicieron sacar la quinta amarilla y corren riesgo de jugar el partido clave ante Liverpool por el Torneo Clausura

En la goleada ante Racing hubo dos futbolistas titulares de Peñarol que no se hicieron mostrar la quinta amarilla y pueden perderse el encuentro contra Liverpool por el Torneo Clausura

2 de septiembre 2025 - 13:12hs
Festejo de Peñarol

Festejo de Peñarol

Peñarol

Peñarol volvió este martes a los entrenamientos de cara a un nuevo partido importante por lo que será la sexta fecha del Torneo Clausura, cuando el sábado reciba a Plaza Colonia en el Estadio Campeón del Siglo a la hora 18, en busca de otros tres puntos que lo mantengan arriba en las dos tablas, teniendo en cuenta también la Anual. Leonardo Fernández y Javier Méndez tienen cuatro amarillas y de ver otra, se quedarán fuera del trascendente compromiso contra Liverpool en la etapa siguiente.

Muchos pensaron que el pasado domingo, cuando los dirigidos por Diego Aguirre golearon 4-1 a Racing como visitantes en el Parque Viera, alguno de los dos, o ambos, se harían sacar la quinta amarilla.

Dos en capilla

De haber sido amonestados Leonardo Fernández y Javier Méndez se hubieran perdido el encuentro contra Plaza Colonia, pero jugarían en Belvedere un compromiso trascendente contra Liverpool por la fecha 7.

20250831 Leonardo Fernández de Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura
Leonardo Fernández de Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura

Leonardo Fernández de Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura

Edison Flores de Perú disputa un balón con Federico Valverde de Uruguay   
ELIMINATORIAS

Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Uruguay vs Perú en el que la celeste se juega la clasificación al Mundial 2026

Hinchas de Uruguay con bandera de Marcelo Bielsa
ELIMINATORIAS

AUF regala entradas para el partido Uruguay vs Perú; mirá cuántos boletos se han vendido para el último partido de la selección en el Centenario por las Eliminatorias

Cabe resaltar que los negriazules siguen luchando por la Tabla Anual y son los campeones del Torneo Apertura, por lo que ya están en la definición del Campeonato Uruguayo.

Además, últimamente, Liverpool ha complicado a Peñarol, y sobre manera jugando en Belvedere.

Por si faltara algo, luego de los negriazules, el equipo de Diego Aguirre recibirá a Juventud, la gran revelación del año y que marcha tercero en la Tabla Anual.

20250831 Javier Méndez de Peñarol celebra su gol ante Racing por el Torneo Clausura
Javier Méndez de Peñarol celebra su gol ante Racing por el Torneo Clausura

Javier Méndez de Peñarol celebra su gol ante Racing por el Torneo Clausura

Debido a ello es que sorprendió que, cuando se vienen partidos cruciales, ninguno de los dos se haya hecho mostrar la quinta amarilla para limpiar su foja.

Temas:

Peñarol Plaza Colonia Liverpool Torneo Clausura Leonardo Fernández Diego Aguirre Javier Méndez

Seguí leyendo

Las más leídas

Facundo Pellistri y Federico Valverde con la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Los resultados que necesita Uruguay para clasificar al Mundial 2026 este jueves ante Perú

Matías Viña
ELIMINATORIAS

Los 27 convocados de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay para la doble fecha de Eliminatorias ante Perú y Chile

Guzmán Rodríguez visitó a sus excompañeros de Peñarol y saludó a todos; aquí se abraza con Javier Méndez, con quien formó zaga
PEÑAROL

La visita que alegró a todo el plantel de Peñarol en el vestuario del Parque Viera tras la goleada sobre Racing por el Torneo Clausura; mirá el video

Juan Pedro Damiani e Ignacio Ruglio 
PEÑAROL

Ignacio Ruglio quiere cumplir la promesa que le hizo a Juan Pedro Damiani y pedirá que lo nombren presidente honorario de Peñarol

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos