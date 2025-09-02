Pase a Peñarol, peleas y malos tratos con el DT: los rumores sobre Gonzalo Carneiro que Sebastián Eguren negó y la aclaración de lo que pasó con el delantero de Nacional

El director deportivo de Nacional , Sebastián Eguren, aclaró qué pasó con el delantero tricolor Gonzalo Carneiro y despejó rumores que han surgido sobre el atacante y su momento y su continuidad en el club.

El delantero que se recuperó de una lesión de rodilla de casi un año , no estuvo convocado para el último partido ante River Plate del sábado y esta semana volverá a entrenar junto al plantel.

“Gonzalo recibió un pisotón muy fuerte en un entrenamiento que le dejó el dedo, el tercer dedo del pie, con una inflamación grande , por lo que hubo días que no pudo calzarse el zapato porque es muy molesto”, señaló Eguren este martes a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

“En el estudio nos salió que no era nada óseo, pero si tenía una inflamación grande porque la articulación se le inflama y es doloroso, e incluso molesta para correr”, agregó.

“Él estuvo con eso toda la semana. En esto siempre se intenta, sobre todo cuando no es una, lesión muscular, ver cuánto puede avanzar el futbolista para ver si puede estar a la orden. Se intentó eso y Gonzalo no pudo llegar”, explicó Eguren.

El funcionario tricolor destacó que el miércoles de la semana pasada Carneiro pudo volver a entrenar y que finalmente el entrenador Pablo Peirano decidió no convocarlo para el partido del sábado.

“Recién fue la semana anterior, creo que el miércoles, que empezó a entrenar con total normalidad y después Pablo estimó que no estaba para el fin de semana, más allá de que estaba bien desde el punto de vista sanitario, pero más que no había completado toda la semana entrenando”, comentó. “Esta va a ser su primera semana, desde que pasó esto, que arranca desde el primer día en estado sanitario 100%. Eso es todo lo que pasó”.

Gonzalo Carneiro con la pelota Gonzalo Carneiro con la pelota Foto: Nacional

Consultado por si podrá regresar para la próxima fecha, el domingo ante Racing, Eguren dijo que pudo haber vuelto ante River Plate. “La decisión fue del cuerpo técnico de no llevarlo. No sé, las razones capaz que son más para Pablo”, dijo.

Los rumores y los temas externos sobre Gonzalo Carneiro

Luego, consultado, Eguren respondió a los rumores que circulan sobre Gonzalo Carneiro.

Uno de ellos es sobre la posibilidad de que el delantero pase a Peñarol el año que viene.

En ese sentido, Eguren explicó cómo es su contrato. “Gonza tiene este año y el año que viene”. “Cuando se hizo la renovación (este verano), más allá de que estaba en plena recuperación de su rodilla, nosotros creíamos que era un futbolista que por edad, por rendimiento, teníamos que cubrirnos en la planificación de más años porque es un futbolista extremadamente importante”.

“Para mí, Gonzalo sigue teniendo la misma importancia que tenía antes de la lesión, es un futbolista totalmente desnivelante”, agregó Eguren, quien explicó que ahora su vuelta a su mejor ritmo va a ser “progresiva”.

20250112 Christian Oliva, Gonzalo Carneiro y Diego Polenta renovaron contratos Nacional. Foto: @Nacional Christian Oliva, Gonzalo Carneiro y Diego Polenta Foto: @Nacional

Eguren también negó que haya una mala relación entre Carneiro y Peirano, ante los rumores de una pelea entre el futbolista y el DT tras el último clásico.

“Pablo ha demostrado tener confianza en él, porque en partidos muy importantes, llámese clásicos, incluso antes de preparar el clásico del Intermedio, Gonzalo tuvo minutos pensando en llegar en buena forma”, señaló.

“Si escucho rumores de cosas de malestares, de que acá hubo algo… Nada. Plena confianza en Gonzalo, hay buena relación con el cuerpo técnico”, sostuvo.

El gerente deportivo albo también destacó que Carneiro tiene muy buena relación con los referentes del plantel. En ese sentido, también hubo versiones de una pelea del atacante con el capitán Sebastián Coates.

“Hay muy buena relación entre los capitanes y él también, porque tiene una amistad”, dijo. “Hay cosas que están bien. A mí ni me extrañan ni me molestan (los rumores), lo que sí uno tiene que tener claro es como son los procedimientos dentro del club”, señaló.

Gonzalo Carneiro con la pelota en Los Céspedes Gonzalo Carneiro con la pelota en Los Céspedes Foto: Nacional

Eguren dijo estar “acostumbrado” a los rumores. “No me gustan, pero creo que es parte de estar en un club tan importante como Nacional y que se generen ese tipo de cosas”.

“En este caso es bueno aclararlo porque si no se genera un malestar con un futbolista que es demasiado importante para el club, que ha hecho cosas muy buenas, un esfuerzo para recuperarse y que hoy necesita buena energía, no necesita una mala energía en su entorno y alrededor”, dijo sobre Carneiro.

“Gonzalo es un loco que realmente hizo un esfuerzo para recuperarse de una lesión jodida y necesitamos que alrededor de él haya buena energía porque el guacho está con ganas de jugar”, agregó.

El funcionario tricolor también fue consultado por la posibilidad de Carneiro pase a Peñarol, luego de las declaraciones de Flavio Perchman al decir que quiere fichar a un jugador carbonero, lo que podría tener una respuesta desde los mirasoles y con el delantero en la mira.

20250706 Javier Méndez, Gonzalo Carneiro y Nahuel Herrera Nacional Peñarol final del Torneo Intermedio 2025. Foto Leonardo Carreño (9).jpeg Javier Méndez, Gonzalo Carneiro y Nahuel Herrera Foto: Leonardo Carreño

“Charla con él, no”, dijo Eguren, al ser consultado si había hablado específicamente de eso con el delantero.

“Sí (habló) de la importancia que tiene Gonzalo para nosotros. Acuérdense que cuando él se lesiona era un jugador tremendamente determinante que tuvo la mala suerte de romperse”.

Para Eguren “son chicanas que hay entre las partes”, Nacional y Peñarol, con posibles fichajes y declaraciones de sus dirigentes. “Yo no entro porque no me siento cómodo, pero no me molesta, no me parece que esté mal. Sí tengo claro que si en algún rumor había, algún malestar para con, les puedo asegurar que no. Hay muy buena onda con los futbolistas, con el cuerpo técnico, buena comunicación entre ellos”.