Nacional en la cuenta regresiva para "el gran pase de mitad de año": el esperado regreso de Gonzalo Carneiro; mirá cuándo puede reaparecer tras su larga lesión

"Lo estamos colocando en los trabajos no generales, sí en ciertos circuitos de pases, rondos, reducidos, pero que no tenga una fricción muy alta”, dijo el 30 de abril el DT tricolor Pablo Peirano a Minuto 1 de radio Carve Deportiva. “Pero viene muy bien, estamos contentísimos y aparte se nota la calidad de jugador que es”, comentó.

Y en los últimos días se le dio más intensidad, en ejercicios ya con contacto con compañeros y trabajando a la par del plantel.

Según supo Referí, en las últimas dos semanas Carneiro entrena de forma normal junto al grupo y cada vez más cerca de volver a jugar.

Gonzalo Carneiro con la pelota en Los Céspedes Gonzalo Carneiro con la pelota en Los Céspedes Foto: Nacional

Por ese motivo es inminente su regreso a las convocatorias en el primer equipo tricolor.

Su vuelta al plantel podría ser este domingo en el partido de Nacional ante Boston River en el Gran Parque Central por la tercera fecha del Torneo Intermedio.

En caso de no ser así, sería un hecho que esté en la cuarta fecha, el próximo fin de semana, cuando los albos visiten a Racing en escenario a confirmar.

“El gran pase de mitad de año”

La vuelta de regreso es considerada como un “fichaje” para los tricolores de cara a la segunda mitad del año.

“Nacional va a tener el gran pase a mitad de año, que será la reincorporación de Gonzalo Carneiro, un futbolista que puede ser decisivo en el remate de la temporada”, ha dicho el presidente Ricardo Vairo al hablar del atacante, a quien se le renovó contrato en enero de este año hasta diciembre 2026.

Tras firmar, el delantero dijo: “Contento, feliz, por extender el vínculo con el club”. “Para mí es un orgullo seguir en Nacional, era algo que quería, que tal vez se demoró un poco, peor super feliz, super agradecido con el club, con la gente y los que aportaron y que hicieron que yo pudiera renovar”, señaló a Nacional TV.

20250112 Christian Oliva, Gonzalo Carneiro y Diego Polenta renovaron contratos Nacional. Foto: @Nacional Christian Oliva, Gonzalo Carneiro y Diego Polenta Foto: @Nacional

Con respecto a su lesión, dijo que “es una lesión larga”. “La más jodida que tuve en mi carrera, pero mentalmente bien, trabajándolo, con psicólogo, con la familia, que no me gane la ansiedad y prepararse y volver bien, todo a su tiempo, y cuando me toque regresar hacerlo de la mejor forma”.

Carneiro también contó cómo ve al plantel y cuál es el objetivo 2025. “Dentro de mí y la mayoría de mis compañeros queremos hacerlo mejor que el año pasado, buscar el objetivo importante, y veo que se está formando un lindo grupo con jugadores que suben y que llegan, y buscaremos todos el campeonato”.

Carneiro llegó a Nacional en 2023 y hasta el momento lleva disputados 39 partidos de los cuales ha ganado en 21 ocasiones y empatado en 11, anotando 14 goles en 2.775 minutos en campo de juego.

¿Por qué llevó tanto tiempo la lesión de Gonzalo Carneiro?

En el tramo final de su recuperación, Nacional no quiso apurar al delantero debido al riesgo de "relesiones" en este tipo de caso.

Gonzalo Carneiro en la práctica de Nacional de este miércoles 21 de mayo Gonzalo Carneiro en la práctica de Nacional de este miércoles 21 de mayo Foto: Nacional

A fines de febrero, el entonces entrenador albo Martín Lasarte, estimó para cuándo esperaban a Carneiro. "La idea es que Gonzalo comience a entrenar con total normalidad a fines de abril, principio de mayo. Es la pauta que se está manejando. En líneas generales lo que hablamos todos los días es eso. Después se verá en que trabajos involucrarlo. Hoy en el período en el que está, está muy bien", expresó el entrenador.

El pasado martes 8 de abril el manager deportivo de Nacional, Sebastián Eguren, actualizó el estado sanitario de Carneiro y sorprendió con el plazo estimado. “Como mínimo tenemos que pensar en un mes y 20 días más”, dijo a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

De esa forma, el atacante estaría para el mes de junio, como parece ser.

Eguren explicó a qué se debió la decisión tomada. “La cantidad de relesiones de rodilla, por no exagerar con la recuperación, ha sido grande”, señaló. “Eso en la vida útil de un futbolista, es preferible dejar tres meses o dos meses más en el camino, que tener una lesión que le vaya a postergar su carrera”, explicó.

Además, Eguren indicó que esa medida también se ha tomado con los jugadores juveniles Renzo Sánchez y Tomás Viera, también con lesiones de rodilla, quienes han regresado a la actividad.