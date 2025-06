Teresa Viana fue goleadora de la liga belga de hockey sobre césped, se ilusiona con Las Cimarronas y ya tiene nuevo destino agendado

"Si lo pienso en frío. nunca me había imaginado que podía terminar como goleadora, no caigo, no puedo creerlo, pero sobre todo porque yo siempre digo que para mí lo más importante de todo esto es que Uruguay está siendo representado por nosotras", dijo Viana a Referí.

"Uruguay se da a conocer a al mundo de que tenemos jugadoras de gran nivel, con mucho potencial y me parece que estamos para para jugar en las grandes ligas y creo que estas cosas dan un empujón a lo que es el hockey uruguayo. Solo me toca agradecer y dar gracias a Dios que me dejando vivir estas cosas increíbles de poder estar jugando en Bélgica, en Europa y de terminar goleadora. Pienso que si lo hubiese buscado, no lo hubiera conseguido. Es un regalo por todo el el trabajo invisible que uno hace día a día y que le mete y queremos estar siempre a la altura entrenando, cuidándonos, intentando ser lo más profesional posible y después se dan estos logros", expresó.

La temporada pasada, su primera en Europa, Viana había metido 10 goles terminando sexta en la tabla de artilleras.

"El goleador también depende del equipo y la verdad que tengo un equipo que me me aguantó, me soportó y me dio esas pelotas para poder hacer goles, que obviamente es hacer mi laburo el mandarla a guardar. Siento que devolví esa confianza, esa comodidad que me dieron siempre dentro del campo de juego y también afuera", contó.

"Me parece que siempre el primer año cuesta porque es un año de adaptación, donde me tuve que acostumbrar a una nueva cultura, a un nuevo país, a un nuevo idioma, a nuevas jugadoras, adaptarse a su juego, ellas también adaptarse al mío y creo que este segundo año realmente fui yo".

"Empecé a disfrutar más, adentro del campo, afuera y cuando uno es quién es, todo lo otro se da de forma natural. Fue ese carácter de querer siempre ir a buscar, de seguir peleando, de meterle y estando ahí, siempre queriendo ir en busca de gol, molestando. Juego una posición que me gusta mucho porque soy bien 9 de área y acá en Bélgica juego bien en esa posición, en las siete yardas para pelearme con la defensora, para ganar la posición, para desviar, para tocar el toquecito, y la verdad es que lo disfruté mucho", reveló.

Su equipo llegó a semifinales donde empató 1-1 en la ida y estuvo ganando 3-1 la revancha pero increíblemente se lo dieron vuelta y lo perdieron 4-3.

Después, en la Copa de Bélgica se despidieron en semifinales sin poder llegar a la final donde había en juego un botín de € 10 mil.

"Nos dolió mucho la derrota porque no supimos manejar los tiempos, se nos vinieron arriba y por errores propios terminamos perdiendo esa serie semifinal. Estábamos para pelear el título. En el tercer puesto jugamos con todo y se nos dio de ganarlo", analizó.

Viana y Vilar del Valle compartieron equipo con la argentina Jimena Cedrés y tuvieron en el cuerpo técnico a la uruguaya Soledad Villar.

"Jimena es impresionante su nivel técnico, tiene una habilidad alucinante, asiste, ve los espacios, es aplicada tácticamente, una jugadora súper completa. También teníamos a una holandesa muy crack, jugadoras de selección belga, dos españolas y entrenadores australianos que me permitieron seguir creciendo y evolucionando en forma constante".

Vida muy tranquila, un estilo de vida imposible de tener en Uruguay,

"Mi vida de Brasschaat fue muy tranquila y dedicada 100% al deporte: me levantaba, iba al gimnasio, volvía, almorzaba, podía dormir siesta, iba a entrenar y así podía estar en todos los detalles y tener tiempo para las recuperaciones. Algo imposible de hacer en Uruguay

"Es lindo volver a casa, estar con la familia, recargar un poco de energía y después meter ya cabeza de lleno con Las Cimarronas", adelantó.

El miércoles de la semana que viene, el equipo de Rolando Rivero se va a Polonia a jugar por primera vez la Nations Cup.

Entre julio y agosto, Uruguay será local en la Copa América, en un evento histórico para el hockey sobre césped uruguayo.

"La posibilidad de poder jugar la Copa América en Uruguay con nuestra gente va a ser alucinante, es un sueño impresionante, la verdad que no sé cuántos torneos más me quedarán con Uruguay, pero soy muy de vivir mucho el día a día, ir torneo a torneo y poder jugar un campeonato de esta calidad con nuestra gente es increíble".

"Se va a desarrollar mucho nuestro deporte a través de este torneo, porque viene Argentina, Estados Unidos, Canadá, Chile, es un torneo de altísimo nivel, es un sueño para seguir disfrutando. Después de tantas lesiones lo que quiero es disfrutar de poder jugar, primero que nada, disfrutar de poder representar una vez a nuestro país, al Uruguay, disfrutar de poder hacer lo que quiero, que eso es algo muy importante", expresó.

"Voy a intentar jugar lo que pueda con Carrasco Polo porque siempre volver a casa es lindo, jugar con mis amigas, con nuestra gente es lo más lindo que hay, pero después emprendo un nuevo horizonte, porque me voy a España, a Madrid, que me salió un desafío laboral muy interesante: voy a desarrollar la parte deportiva de un colegio llamado Alegra School, voy como coordinadora de la parte deportiva y obviamente sigo jugando al hockey ahí en España, porque el hockey es todo para mí y mi idea es ir jugando también por Uruguay un tiempito más. Es un proyecto que me ilusiona mucho", contó.

"Ojalá que esta clase de logros y puertas que se abren también motive a que las chicas quieran dar estos saltos, de venirse a jugar a Europa, de seguir mostrándonos, de mostrar nuestra calidad de jugadoras. Estamos acostumbradas a luchar y a meterle como jugadoras sudamericanas, y fue un poco lo que hice en Bélgica: no nos entregamos, la peleamos, creo que somos con Manu dos tipos de jugadoras totalmente distintas, y para los entrenadores ver dos tipos de jugadoras así que también puedan rendir, está bueno, porque son calidades muy diferentes y ambas aportan cosas muy buenas para el equipo", concluyó.

Rambla y Barradas. 24 de julio al 3 de agosto. Copa América en Uruguay. Ver a Tere Viana en acción con Las Cimarronas, un equipo de enorme entrega y constante evolución, vale la pena.