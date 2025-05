Náutico le ganó a Carrasco Polo, le sacó el invicto en su cancha nueva y se despega como líder del Uruguayo de hockey sobre césped

El encuentro se jugó en la nueva cancha de agua de Carrasco Polo donde las locales venían invictas tras estrenarse ahí con un 7-0 rotundo a Seminario. Luego empataron contra Old Christians y derrotaron a Old Ivy, Old Girls y Biguá.

Náutico suma 18 puntos sobre 18 disputados con 20 goles a favor y siete en contra.

Polo sigue como escolta pero ahora a cuatro unidades de distancia.

"Tuvimos una buena semana de entrenamientos, donde el cuerpo técnico planteó prácticas que se enfocaban en el tipo de situaciones que esperábamos en el partido, como hacemos todas las semanas según el rival que nos toque. Por suerte el fin de semana pudimos seguir ese plan, se dieron los goles y logramos el triunfo", contó Díaz a Referí.

"Estamos todas más unidas que nunca, se nota en las prácticas y en los partidos que estamos disfrutando. Obvio que al entrenar contentas, las prácticas fluyen y tienen un nivel que nos suma mucho. También es destacable el compromiso y la energía positiva con la que está encarando el año el cuerpo técnico", afirmó.

Sobre la cancha nueva de agua de Carrasco Polo, Tuti Díaz comentó: "Está muy buena, la verdad que es un lujo jugar en esa cancha. La bocha va mucho más rápido, la calidad del juego se vuelve mucho mejor y hace que haya más ritmo".

Biguá volvió al tercer puesto

Biguá empató 1-1 con el campeón Old Girls y le ganó 2-1 en shoot out alcanzando su tercer punto bonus de la temporada.

Agustina Alles abrió la cuenta y Candelaria Giménez lo empató en un segundo tiempo donde Biguá se cargó de tarjetas amarillas y jugó siempre en desventaja numérica.

En el shoot out, marcaron la leona Agustina Albertario y Sol Duarte para las de Villa Biarritz y nuevamente se agigantó en el arco María De León, que solo fue batida por Elisa Civetta, la mejor jugadora de la temporada pasada.

Old Sampa en ascenso

Old Sampa empató 2-2 con Old Ivy y sumó de a dos porque en el shoot-out ganó 3-1.

Pilar Oliveros fue figura con dos goles, marcando para Ivy Rafaela Salustio y Belén Barreiro, quien se mantiene como la máxima goleadora del torneo, con siete anotaciones.

En el shoot-out, anotaron Oliveros, Manuela Quiñones y Clementina Cristiani contra uno de Barreiro. La golera Paula Topolansky fue figura con tres penales australianos atajados.

Manuela Barrandeguy prendida fuego

20250507 Manuela Barrandeguy Woodlands, Hockey sobre césped. Foto: @owchockey Manuela Barrandeguy Foto: @owchockey

Luego de tres partidos sin poder ganar, Woodlands volvió al triunfo al derrotar 2-1 a Yacht con dos goles y una sobresaliente actuación de Manuela Barrandeguy.

El gol de Yacht fue de Pilar Gutiérrez.

Tabla de posiciones

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Bonus GF GC Náutico 18 6 6 0 0 0 20 7 Carrasco Polo 14 7 4 2 1 1 15 3 Biguá 12 6 2 3 1 3 8 5 Old Christians 11 6 3 2 1 0 9 5 Old Sampa 8 7 2 1 4 1 8 19 Old Girls 7 5 2 1 2 0 13 6 Woodlands 6 5 2 1 2 0 7 8 Old Ivy 3 6 1 0 5 0 14 17 Yacht 3 6 1 0 5 0 5 15 Seminario 3 5 1 0 4 0 7 21

Tabla de goleadoras

Jugadora Equipo Goles Belén Barreiro Old Ivy 7 Agustina Díaz Náutico 5 María Eugenia Rodríguez Náutico 4

La próxima fecha

La octava fecha se jugará este sábado 10 de mayo cuando se enfrenten Náutico vs Old Christians, Biguá vs Old Ivy, Seminario vs Yacht y Woodlands vs Old Girls. Tendrán fecha libre Carrasco Polo y Old Sampa.