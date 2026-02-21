Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO APERTURA

Peñarol vs Deportivo Maldonado: día, hora, cancha, precio de las entradas y equipo arbitral para la tercera fecha del Torneo Apertura

Mirá los detalles para el partido que Peñarol jugará contra Deportivo Maldonado por la tercera fecha del Torneo Apertura

21 de febrero 2026 - 5:00hs
Leonardo Fernández&nbsp;

Leonardo Fernández 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol se enfrenta en la tercera fecha del Torneo Apertura con uno de los líderes del certamen, Deportivo Maldonado. El aurinegro está obligado a ganar tras perder contra Central Español y porque además, en la próxima fecha (domingo 1° de marzo) se enfrenta con Nacional en el Gran Parque Central.

¿Cuándo juegan Peñarol vs Deportivo Maldonado?

El partido se jugará este domingo 22 de febrero.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Deportivo Maldonado?

El encuentro comenzará a la hora 20.30.

Entradas para Peñarol vs Deportivo Maldonado

Las entradas tienen precio bonificado hasta este sábado a la hora 13.00.

Ricardo Vairo e Ignacio Ruglio en el acuerdo de Nacional y Peñarol con Cabify Uruguay
FÚTBOL URUGUAYO

Ruglio y Vairo comenzaron a palpitar el clásico Nacional vs Peñarol y destacaron la importancia de ambos grandes a nivel de marketing al firmar un acuerdo con un nuevo sponsor

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, le entregó a Leonardo Fernández una réplica del Estadio Campeón del Siglo en la renovación de su contrato con el club 
PEÑAROL

Ignacio Ruglio y la actualidad de Peñarol: las críticas a Leo Fernández, la vuelta de Aguerre y las mascotas: "En cualquier momento tenemos que estar sentados, aplaudir el gol y hacer silencio como en el tenis"

Los precios anticipados para la Tribuna Guelfi (puerta B) son $ 144 las generales para poseedores de tarjeta Master BBVA y $ 160 las generales.

Los precios posteriores a la hora 13.00 del sábado son $ 180 y $ 200.

Los socios ingresan gratis.

Los precios anticipados para la Tribuna Cataldi son $ 396 las generales para poseedores de tarjeta Master BBVA y $ 440 las generales.

Los precios posteriores a la hora 13.00 del sábado son $ 459 y $ 510.

Los socios ingresan gratis.

Los precios anticipados para la Tribuna Damiani son $ 576 las generales para poseedores de tarjeta Master BBVA y $ 640 las generales.

Los precios posteriores a la hora 13.00 del sábado son $ 666 y $ 740.

Los socios ingresan gratis.

Los precios anticipados para la Tribuna Henderson son $ 824 para los socios poseedores de tarjeta Master BBVA, $ 915 para socios y $ 1.125 las generales con tarjeta y $ 1.250 las generales.

Los precios posteriores a la hora 13.00 del sábado son $ 945, $ 1.050, $ 1.296 y $ 1.140.

Los hinchas de Deportivo Maldonado van a la Tribuna Guelfi ingresando por el portón A a un precio de $ 600.

Se venden por Tickantel.

Equipo arbitral para Peñarol vs Deportivo Maldonado

Javier Feres será el juez central del partido con Horacio Ferreiro y Javier Irazoqui. La cuarta árbitra será Anahí Fernández. En el VAR estarán Antonio García y Richard Trinidad.

Temas:

Peñarol Deportivo Maldonado

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre dirigiendo a Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
PEÑAROL

Diego Aguirre golpeó la mesa: no llega Nicolás Vallejo a Peñarol y ya va por un nombre que quería desde el año pasado, a cinco días del cierre del período de pases

Estadio Centenario
DERECHOS DEL FÚTBOL

AUF decidió prórroga en la firma de los contratos de TV para seguir negociando con las empresas

Los derechos de televisión 
FÚTBOL

Hay acuerdo entre Auf y Tenfield en el punto clave de AntelTV: quiénes podrán verlo por esa plataforma

Javier Castrilli y el exfutbolista Jorge Valdano
FÚTBOL

El durísimo comentario de Javier Castrilli, el exárbitro argentino, sobre Vinícius Jr luego de ser víctima de insultos racistas

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos