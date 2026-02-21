Peñarol vs Deportivo Maldonado: día, hora, cancha, precio de las entradas y equipo arbitral para la tercera fecha del Torneo Apertura

Peñarol se enfrenta en la tercera fecha del Torneo Apertura con uno de los líderes del certamen, Deportivo Maldonado. El aurinegro está obligado a ganar tras perder contra Central Español y porque además, en la próxima fecha (domingo 1° de marzo) se enfrenta con Nacional en el Gran Parque Central.

El partido se jugará este domingo 22 de febrero.

Las entradas tienen precio bonificado hasta este sábado a la hora 13.00.

Los precios anticipados para la Tribuna Guelfi (puerta B) son $ 144 las generales para poseedores de tarjeta Master BBVA y $ 160 las generales.

Los precios posteriores a la hora 13.00 del sábado son $ 180 y $ 200.

Los socios ingresan gratis.

Los precios anticipados para la Tribuna Cataldi son $ 396 las generales para poseedores de tarjeta Master BBVA y $ 440 las generales.

Los precios posteriores a la hora 13.00 del sábado son $ 459 y $ 510.

Los socios ingresan gratis.

Los precios anticipados para la Tribuna Damiani son $ 576 las generales para poseedores de tarjeta Master BBVA y $ 640 las generales.

Los precios posteriores a la hora 13.00 del sábado son $ 666 y $ 740.

Los socios ingresan gratis.

Los precios anticipados para la Tribuna Henderson son $ 824 para los socios poseedores de tarjeta Master BBVA, $ 915 para socios y $ 1.125 las generales con tarjeta y $ 1.250 las generales.

Los precios posteriores a la hora 13.00 del sábado son $ 945, $ 1.050, $ 1.296 y $ 1.140.

Los hinchas de Deportivo Maldonado van a la Tribuna Guelfi ingresando por el portón A a un precio de $ 600.

Se venden por Tickantel.

Equipo arbitral para Peñarol vs Deportivo Maldonado

Javier Feres será el juez central del partido con Horacio Ferreiro y Javier Irazoqui. La cuarta árbitra será Anahí Fernández. En el VAR estarán Antonio García y Richard Trinidad.