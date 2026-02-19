Ruglio y Vairo comenzaron a palpitar el clásico Nacional vs Peñarol y destacaron la importancia de ambos grandes a nivel de marketing al firmar un acuerdo con un nuevo sponsor

Los presidentes de Nacional , Ricardo Vairo, y Peñarol , Ignacio Ruglio, comenzaron a palpitar el clásico de la cuarta fecha del Torneo Apertura al compartir un evento comercial en el que destacaron la importancia que tienen los dos clubes grandes del fútbol uruguayo a nivel de marketing y de llegada a la sociedad al anunciar un nuevo vínculo comercial este jueves.

Ambos directivos participaron de la presentación del acuerdo que ambas instituciones firmaron con Cabify , app de movilidad que es nuevo sponsor oficial de ambos clubes.

Si bien falta la tercera fecha por jugar, en la que Nacional y Peñarol deberán mejorar la imagen que dejaron el pasado fin de semana, el clásico de la cuarta etapa se metió en las ruedas de prensa que Vairo y Ruglio dieron en el lanzamiento.

El presidente tricolor dijo que espera “con mucha expectativa” el duelo que se jugará el 1° de febrero en el Gran Parque Central. “Creo que es importante que el primer clásico se juegue en nuestra cancha. Tenemos la expectativa de poder sacar réditos de ser locales . Y con la preocupación de siempre de todos los clásicos del comportamiento de la hinchada, que en las finales fue espectacular y ojalá podamos repetirlo, porque ya tuvimos un primer tema ahí con una multa y un antecedente que se generó en el clásico de la Supercopa Uruguaya”.

Vairo sostuvo que la seguridad “siempre preocupa” y que “trabajan mucho en eso” con charlas con su “equipo directivo”. “Y tratando de que el comportamiento siga siendo claro, el respeto también”.

“Una cosa que ya hemos manifestado: creemos que las sanciones que ha habido, tanto ahora en la Supercopa como en las finales también, creo que no han sido racionales, porque creo que ha habido diferencias bastante grandes entre comportamientos de uno y otro, y eso nos complica bastante también en el diálogo con los distintos colectivos”, agregó.

El presidente tricolor fue consultado sobre la posibilidad de que Andrés Matonte sea el árbitro del clásico. “Es de los mejores árbitros de Uruguay”, comentó. “Generalmente, siempre se habla mucho de los árbitros como si son los que definen los partidos y a veces no. En cambio lo que importa es que Nacional juegue de la mejor forma, juegue mejor y gane. Y si tenemos un árbitro que es de los mejores del Uruguay, confiaremos en que tenga una buena actuación.

Ruglio y el pedido de “calma” a Diego Aguirre

Por su parte, Ruglio fue consultado por si ya pensaba en el clásico y señaló que aún queda una fecha por jugar y que Peñarol debe recuperarse de la derrota que sufrió ante Central Español el pasado domingo.

Ricardo Vairo e Ignacio Ruglio en el acuerdo de Nacional y Peñarol con Cabify Uruguay Ricardo Vairo e Ignacio Ruglio en el acuerdo de Nacional y Peñarol con Cabify Uruguay

“La semana estuvo bien, trabajando, es parte de esto, no se va a ganar siempre y es parte de esto levantarse rápido. Y no pensamos en nada (del clásico) porque tenemos la tercera (fecha). Es decir, ya en la segunda no nos fue bien. Así que, ¿qué hacemos mal si pensamos en el Clásico? Hay que ganar este fin de semana, es fundamental. Y después, recién pensar en el clásico”.

“Obviamente, siempre se trabaja. Es inevitable, pero es muy importante este fin de semana y en nuestra casa hacerlo muy bien y estar a la altura”, agregó.

Sobre el partido ante Central, opinó que fue “una noche en la que las cosas no salieron bien”. “Los primeros 20 minutos de Peñarol fueron buenos, pero después ya las cosas no salieron. Tuvimos esas noches en que no sale nada. Es importante levantarnos cuanto antes. Veníamos de un muy buen partido contra Torque, lo definimos al partido en un tiempo. Esta vez no pudimos, si bien arrancamos muy bien al inicio, después no tuvimos la chance”.

Ruglio dijo que deben “trabajar y dar la vuelta cuanto antes”. “Y mantener la calma, como siempre digo. Lo único que le escribí cuando iba en carretera desde Maldonado a Montevideo, a Diego (Aguirre), es lo que le digo siempre cuando algo no sale: ‘Calma, calma y más calma’, que cuando se administra pasión, cuando hicimos los tres goles a Torque en el primer tiempo, éramos un equipo bárbaro, impresionante Peñarol, y veníamos a jugar muy bien con Nacional y ganar la Supercopa. Y después, una noche no te salen las cosas y es todo un desastre y hay que traer jugadores y demás. En los puestos en los que estamos, Diego y yo, particularmente es bien importante siempre eso, como le escribí: ‘Diego, calma, calma y más calma. Trabajo que no somos ni tan buenos un fin de semana ni tan malos el otro’.

La importancia de Nacional y Peñarol en marketing

Vairo, que fue el primero de los presidentes en llegar al evento, señaló que el firmado con Cabify es “un acuerdo muy importante para Nacional y Peñarol”. “Básicamente es ingresar a la comunidad digital, de la más grande de Uruguay, sumados los dos creo que no debe haber comunidad digital más grande de Uruguay, en la búsqueda de una empresa que es líder en lo regional, innovadora en tecnología y en movilidad, esperando generar experiencia para ambos lados y que sea el principio de un acuerdo que dure muchos años”, comentó en rueda de prensa.

Por su parte, Ruglio, quien llegó cuando ya estaban presentes todos los medios e invitados, destacó: “Hay una empresa más que confía en Peñarol y Nacional como herramienta de entrada, como ninguna, a la gente, como principal vehículo de comunicación para imponer su marca, así que todos los convenios que tengan a Peñarol y Nacional juntos para todas las empresas saben que entra a más del 90 % del ecosistema del fútbol y que el fútbol en este país parte es uno de los mayores canales de entrada”.

Luego de saludarse y de compartir una amena y breve charla mano a mano, ambos presidentes se ubicaron en la mesa preparada para hacer el anuncio y en la oratoria oficial reiteraron el peso de ambos clubes y los detalles del acuerdo.

“Agradecemos también que no sea un esponsoreo liso y llano de visión de marca, sino que hayan decidido ir un paso más, que hayan decidido asociarse en activaciones y en cosas que a los socios de Peñarol y a los socios de Nacional, que es lo que cuidamos con Ricardo para que los ingresos de nuestros clubes se vean fortalecidos, los ayuden en mejores experiencias para la movilidad y para transportarse a nuestros estadios”, dijo Ruglio.

También destacó que “no solo que utilicen la herramienta de Peñarol y Nacional para imponer la marca, sino que vayan un paso más y logren generar ese tipo de acciones puntuales que hagan que los socios reconozcan que los clubes nos movemos para facilitarles la vida y los accesos a nuestro estadio y demás”.

Vairo señaló que espera que luego del primer año de experiencia la alianza perdure “durante muchos años” y reiteró que “las comunidades, tanto de Nacional como de Peñarol, sumadas deben ser, por lejos, las más grandes del Uruguay”.

El acuerdo de Nacional y Peñarol con Cabify

El acuerdo de ambos clubes, que no incluye publicidad en las camisetas, contará con activaciones y acciones para los hinchas de Nacional y Peñarol durante la temporada.

En ese marco, se harán contenidos en redes, sorteos de camisetas y entradas para los partidos, entre otras iniciativas.

"El fútbol es una oportunidad para acercarnos a las personas en uno de los espacios que más disfrutan. Para Cabify, es una plataforma que nos permite dialogar con distintos públicos y acompañar a los hinchas con una propuesta de movilidad segura y confiable, especialmente en los días de partido", afirmó Gerardo Barindelli, Head of Country Performance de Cabify Uruguay.