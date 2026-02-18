Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Jorge Fucile vuelve de su retiro a los 41 años y enfrentará a clubes que pertenecen a excompañeros de la selección uruguaya

El lateral retorna al fútbol luego de haberlo dejado en diciembre de 2021 cuando jugaba en Juventud de Las Piedras en la Segunda división profesional

18 de febrero 2026 - 18:53hs
Jorge Fucile en el Mundial de Sudáfrica 2010
Jorge Fucile en el Mundial de Sudáfrica 2010 RODRIGO ARANGUA / AFP

El exlateral de la selección uruguaya, Jorge Fucile, abandonó su retiro del fútbol y a sus 41 años, volverá a jugar luego de un llamado que recibió del club Los Gorriones de la Divisional C (ex Primera división amateur).

El futbolista tuvo una vasta trayectoria que lo llevó a jugar entre otros grandes equipos, en Nacional, Porto de Portugal y Santos de Brasil.

Con la selección nacional, fue cuarto en el Mundial de Sudáfrica 2010, pero se perdió el título de la Copa América 2011 en Argentina.

Jugará en la C contra clubes de excompañeros

Los Gorriones juega en la Divisional C del fútbol uruguayo.

Washington Aguerre en Peñarol
PEÑAROL

La decisión de Diego Aguirre con Washington Aguerre, quien ya quedó habilitado para jugar en Peñarol, para el partido con Deportivo Maldonado

Darwin Núñez, Nahitan Nández y Ronald Araujo vieron el partido en un palco
SELECCIÓN URUGUAYA

La fuerte autocrítica de Nahitan Nández por la goleada recibida por Uruguay ante Estados Unidos, y la charla íntima con Darwin Núñez por no poder jugar con Al-Hilal

Allí, Jorge Fucile enfrentará a clubes de los cuales son dueños.

gorriones
Jorge Fucile jugar&aacute; en Los Gorriones, club de la Divisional C

Jorge Fucile jugará en Los Gorriones, club de la Divisional C

Ejemplo de ello es que en la misma divisional se encuentra el recientemente ascendido Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi, Durazno de Diego Forlán y Sportivo Bella Italia de Fernando Muslera.

A sus 41 años, luego de haberse retirado en diciembre de 2021 del fútbol en Juventud de Las Piedras cuando militaba en la Segunda división profesional, Fucile volverá a jugar.

Temas:

Jorge Fucile selección uruguaya Nacional santos

Seguí leyendo

Las más leídas

Washington Aguerre en Peñarol
PEÑAROL

La decisión de Diego Aguirre con Washington Aguerre, quien ya quedó habilitado para jugar en Peñarol, para el partido con Deportivo Maldonado

El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica
URUGUAYOS

El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica que pudo haberle costado la expulsión por Liga de Campeones y los memes; mirá el video

Nadia Pereira y Nahuel Herrera 
PEÑAROL

La buena noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol para la próxima fecha y sobre todo, pensando en el clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius
CHAMPIONS LEAGUE

Quién es Gianluca Prestianni, el jugador argentino que fue acusado de racismo por Vinícius Jr.

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos