Jorge Fucile vuelve de su retiro a los 41 años y enfrentará a clubes que pertenecen a excompañeros de la selección uruguaya

Jorge Fucile en el Mundial de Sudáfrica 2010

El exlateral de la selección uruguaya, Jorge Fucile , abandonó su retiro del fútbol y a sus 41 años, volverá a jugar luego de un llamado que recibió del club Los Gorriones de la Divisional C (ex Primera división amateur).

El futbolista tuvo una vasta trayectoria que lo llevó a jugar entre otros grandes equipos, en Nacional, Porto de Portugal y Santos de Brasil.

Con la selección nacional, fue cuarto en el Mundial de Sudáfrica 2010, pero se perdió el título de la Copa América 2011 en Argentina.

Los Gorriones juega en la Divisional C del fútbol uruguayo.

Allí, Jorge Fucile enfrentará a clubes de los cuales son dueños.

gorriones Jorge Fucile jugará en Los Gorriones, club de la Divisional C

Ejemplo de ello es que en la misma divisional se encuentra el recientemente ascendido Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi, Durazno de Diego Forlán y Sportivo Bella Italia de Fernando Muslera.

A sus 41 años, luego de haberse retirado en diciembre de 2021 del fútbol en Juventud de Las Piedras cuando militaba en la Segunda división profesional, Fucile volverá a jugar.