Jorge Fucile vuelve de su retiro a los 41 años y enfrentará a clubes que pertenecen a excompañeros de la selección uruguaya
El lateral retorna al fútbol luego de haberlo dejado en diciembre de 2021 cuando jugaba en Juventud de Las Piedras en la Segunda división profesional
18 de febrero 2026 - 18:53hs
Jorge Fucile en el Mundial de Sudáfrica 2010 RODRIGO ARANGUA / AFP
El exlateral de la selección uruguaya,Jorge Fucile, abandonó su retiro del fútbol y a sus 41 años, volverá a jugar luego de un llamado que recibió del club Los Gorriones de la Divisional C (ex Primera división amateur).
El futbolista tuvo una vasta trayectoria que lo llevó a jugar entre otros grandes equipos, en Nacional, Porto de Portugal y Santos de Brasil.
Con la selección nacional, fue cuarto en el Mundial de Sudáfrica 2010, pero se perdió el título de la Copa América 2011 en Argentina.
Jugará en la C contra clubes de excompañeros
Los Gorriones juega en la Divisional C del fútbol uruguayo.