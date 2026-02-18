Dólar
PEÑAROL

La decisión de Diego Aguirre con Washington Aguerre, quien ya quedó habilitado para jugar en Peñarol, para el partido con Deportivo Maldonado

El director técnico de los carboneros tiene muy claro a lo que apuesta en este presente

18 de febrero 2026 - 12:22hs
Washington Aguerre en Peñarol

Washington Aguerre en Peñarol

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol volvió a entrenar este miércoles luego de lo que fue la dura derrota del pasado domingo a manos de Central Español por 2-1 en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, y ya piensa en su futuro rival, Deportivo Maldonado, uno de los tres líderes del Torneo Apertura, por la tercera fecha del certamen.

El encuentro se disputará a la hora 20.30 en el Estadio Campeón del Siglo.

El pasado domingo, Diego Aguirre no contó con 10 jugadores, pero al menos hay dos que ya están prontos para volver, como informó Referí: Washington Aguerre y Diego Laxalt, aunque seguramente se pueda sumar también Nahuel Herrera.

Aguerre será titular

Washington Aguerre cumplió los tres partidos de suspensión que traía tras su pasaje por Independiente Medellín.

Según confió una fuente de Peñarol a Referí, Diego Aguirre lo pondrá como titular el próximo domingo contra Deportivo Maldonado en el Estadio Campeón del Siglo.

En ese contexto, dejará fuera a Sebastián Britos, de muy buen comienzo en los tres encuentros que ya disputó, contando el de la Supercopa Uruguaya 2026, en el que atajó un penal contra Nacional en la definición que le dio el título a los carboneros.

De esa forma, Aguerre apunta también a ser el arquero del clásico del Torneo Apertura en la cuarta fecha del mismo, que se jugará el domingo 1° de marzo a la hora 19.30 en el Gran Parque Central con público tricolor.

De allí en adelante, según confió la misma fuente, Aguirre le dará algunos encuentros más a Britos en el arco, para que tenga minutos y llegue a la Copa Libertadores con competencia, ya que Washington Aguerre está suspendido por dos partidos.

Peñarol Diego Aguirre Deportivo Maldonado Washington Aguerre Central Español Torneo Apertura

