Llegó Abel Hernández desde Barcelona, este martes entrena en Peñarol y aclaró cuánto tiempo tiene para volver a jugar

El delantero carbonero sigue acortando los tiempos de lo que fue una lesión más importante de lo que se esperaba

16 de febrero 2026 - 8:30hs
Abel Hernández en Peñarol 

Abel Hernández llegó en la madrugada de este lunes a Montevideo procedente de Barcelona, España, en donde estuvo prácticamente un mes para hacer un tratamiento especial en su lesión de rodilla en el Instituto Cugat de la ciudad catalana.

Cabe señalar que el delantero se lesionó en el primer partido amistoso de la pretemporada el pasado 17 de enero ante River Plate argentino en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

Lo que dijo Abel Hernández

Diego Aguirre 
PEÑAROL

El jugador de Peñarol que se resintió de su lesión y Diego Aguirre no lo tendrá por un mes

Diego Aguirre
PEÑAROL

Diego Aguirre calificó de "noche negra" la actuación de Peñarol ante Central Español y expresó: "No me quito responsabilidad"

Allí habló con Carve Deportiva y explicó su situación y cuánto tardará en volver a jugar en Peñarol.

"La recuperación va a estar dentro de los tiempos de cuatro a seis semanas por este tratamiento que hice. Además, tengo que tomar un poco más de fuerza en los cuádriceps, porque perdí masa muscular y luego sí intentar volver a las canchas", indicó el futbolista.

Y habló de su lesión: "Fue un poco más complicada de lo que esperaba. Fue un esguince de rodilla grado 2, casi 3 y una pequeña lesión en el ligamento interno. eso fui a tratarme a Barcelona".

Respecto a la derrota de Peñarol ante Central Español de este domingo, indicó: "No lo pude ver porque venía en el vuelo, pero sí escuchar. Esto recién empieza, pero tenemos el equipo, el entrenador y las ganas para ir por el torneo".

Respecto a sus días en Barcelona sostuvo: "Siempre estuve en contacto con la sanidad y es lindo sentirse querido, y espero poder volver a jugar pronto".

A su vez, se perderá el clásico ante Nacional del próximo 1° de marzo en el Gran Parque Central.

"Siento mucho no poder jugar el clásico porque uno siempre quiere estar en esos partidos. Ya fue duro perderme la Supercopa Uruguaya", agregó Abel.

Y sentenció: "Mi objetivo es estar en cancha lo antes posible. Este martes volveré a ver al médico de Peñarol y ver cómo hacemos".

