Ronald Araujo entró para sostener el empate, pero Barcelona perdió ante Girona y le cedió la punta de LaLiga de España a Real Madrid

Impotente y vulnerable, Barcelona cayó este lunes por 2-1 ante Girona en el estadio Montilivi y cedió el liderazgo a Real Madrid, que ganó el sábado a Real Sociedad (4-1) en el Bernabéu. Ronald Araujo entró al minuto 73 cuando el partido ya estaba 1-1.
El conjunto azulgrana se había puesto por delante con un cabezazo de Pau Cubarsí en el minuto 59. Pero solo tres minutos después el francés Thomas Lemar igualó el choque.
A cuatro minutos del final, Fran Beltrán (86'), recién fichado de Celta de Vigo, marcó el tanto del triunfo de Girona con un derechazo al que no pudo llegar el arquero Joan García.
Con esta derrota, Barça baja a la segunda posición con dos puntos menos que Real Madrid.
Lamine Yamal falla un penal
"No estamos en un buen momento, especialmente en las transiciones defensivas", declaró el técnico azulgrana Hansi Flick en conferencia de prensa.
"Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y mejorar nosotros. No estamos mostrando lo que somos. Tenemos que recuperar el nivel y pronto volverán algunos jugadores como Pedri o Rashford", prosiguió.
El penal lanzado al palo por Lamine Yamal (45+3'), que a su vez también desperdició un mano a mano con el arquero local Paulo Gazzaniga marcaron la primera mitad.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023517998607184259&partner=&hide_thread=false
Pese a mejorar su planteamiento defensivo con respecto a la goleada copera ante Atlético de Madrid, 4-0, en la ida de semifinales en el Metropolitano la semana pasada, Barça sufrió ocasiones claras de los gerundenses.
Además, ni Fermín López ni Dani Olmo sostenían con el esférico la posesión a un equipo que sin Pedri en el césped no logra imponer su ritmo.
"Un mal partido"
Tras la reanudación, Barça movió el balón sin éxito hasta que el francés Jules Koundé centró un balón que Cubarsí remató con la cabeza para romper el empate inicial.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023519908005351465&partner=&hide_thread=false
La alegría culé duró poco tiempo. En una transición, el ucraniano Vladyslav Vanat dio un pase raso para que Lemar anotara libre marca en el área chica.
Ahí entró Ronald Araujo, a los 73', por Eric García, como para reestablecer la firmeza defensiva.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023519363949593019&partner=&hide_thread=false
Girona avisó varias veces, pero un espectacular Joan García logró que el marcador siguiera en tablas, hasta que Beltrán, rodeado de tres rivales, se creó un hueco para armar un disparo raso ganador. La jugada fue iniciada por el argentino Claudio "Diablito" Echeverri.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023518601576104358&partner=&hide_thread=false
A apenas dos metros, Koundé estaba en el suelo reclamando un pisotón en el arranque de la jugada.
Al final del encuentro, el árbitro anuló un gol de Barcelona por un fuera de juego del polaco Robert Lewandowski y el local Joel Roca acabó siendo expulsado con una roja directa por una fuerte patada a Yamal, lo que provocó un enfrentamiento entre los jugadores.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023520428715643172&partner=&hide_thread=false
"Hemos jugado un mal partido, tenemos que mejorar, pero primero fijarnos en nosotros mismos", afirmó Cubarsí.
"Nos ha faltado un poco de todo. Hay que hacer autocrítica. Hay que mejorar cuatro cosas y ponernos las pilas", lamentó el central.
Cristhian Stuani estuvo en el banco de Girona pero no entró.