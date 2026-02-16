Ronald Araujo entró para sostener el empate, pero Barcelona perdió ante Girona y le cedió la punta de LaLiga de España a Real Madrid

Impotente y vulnerable, Barcelona cayó este lunes por 2-1 ante Girona en el estadio Montilivi y cedió el liderazgo a Real Madrid, que ganó el sábado a Real Sociedad (4-1) en el Bernabéu. Ronald Araujo entró al minuto 73 cuando el partido ya estaba 1-1.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El conjunto azulgrana se había puesto por delante con un cabezazo de Pau Cubarsí en el minuto 59. Pero solo tres minutos después el francés Thomas Lemar igualó el choque.

A cuatro minutos del final, Fran Beltrán (86'), recién fichado de Celta de Vigo, marcó el tanto del triunfo de Girona con un derechazo al que no pudo llegar el arquero Joan García.

Con esta derrota, Barça baja a la segunda posición con dos puntos menos que Real Madrid.

ESPAÑA El sorpresivo e importante anuncio que hizo Federico Valverde de cara a su futuro

ESPAÑA El video que muestra la bronca de Federico Valverde cuando salió de la cancha en Real Madrid y su broma en redes

Lamine Yamal falla un penal

"No estamos en un buen momento, especialmente en las transiciones defensivas", declaró el técnico azulgrana Hansi Flick en conferencia de prensa.

"Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y mejorar nosotros. No estamos mostrando lo que somos. Tenemos que recuperar el nivel y pronto volverán algunos jugadores como Pedri o Rashford", prosiguió.

El penal lanzado al palo por Lamine Yamal (45+3'), que a su vez también desperdició un mano a mano con el arquero local Paulo Gazzaniga marcaron la primera mitad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023517998607184259&partner=&hide_thread=false LA JUGADA QUE HUBIERA CAMBIADO TODO: en el cierre del PT, Lamine Yamal estrelló su penal en el poste en lo que terminó siendo derrota 1-2 del Barcelona contra Girona en #LaLiga. pic.twitter.com/g8LiYvsTC2 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 16, 2026

Pese a mejorar su planteamiento defensivo con respecto a la goleada copera ante Atlético de Madrid, 4-0, en la ida de semifinales en el Metropolitano la semana pasada, Barça sufrió ocasiones claras de los gerundenses.

Además, ni Fermín López ni Dani Olmo sostenían con el esférico la posesión a un equipo que sin Pedri en el césped no logra imponer su ritmo.

"Un mal partido"

Tras la reanudación, Barça movió el balón sin éxito hasta que el francés Jules Koundé centró un balón que Cubarsí remató con la cabeza para romper el empate inicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023519908005351465&partner=&hide_thread=false BARCELONA NO LO PUDO SOSTENER, PERO QUÉ CABEZAZO METIÓ CUBARSÍ: así llegó el 1-0 parcial del 1-2 final del Culé en el partido ante Girona en #LaLiga. pic.twitter.com/5Gub8J8NwK — SportsCenter (@SC_ESPN) February 16, 2026

La alegría culé duró poco tiempo. En una transición, el ucraniano Vladyslav Vanat dio un pase raso para que Lemar anotara libre marca en el área chica.

Ahí entró Ronald Araujo, a los 73', por Eric García, como para reestablecer la firmeza defensiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023519363949593019&partner=&hide_thread=false EL GOL CON EL QUE EMPEZÓ LA REMONTADA: así marcó Lemar el 1-1 parcial de Girona ante Barcelona en #LaLiga. pic.twitter.com/LzPYvylPkD — SportsCenter (@SC_ESPN) February 16, 2026

Girona avisó varias veces, pero un espectacular Joan García logró que el marcador siguiera en tablas, hasta que Beltrán, rodeado de tres rivales, se creó un hueco para armar un disparo raso ganador. La jugada fue iniciada por el argentino Claudio "Diablito" Echeverri.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023518601576104358&partner=&hide_thread=false ¿CUÁNTO PORCENTAJE TIENE EL DIABLITO EN EL GOL DEL TRIUNFO DEL GIRONA? Gran jugada a pura potencia de Echeverri y remate efectivo de Fran Beltrán para estampar el 2-1 ante Barcelona en #LaLiga. pic.twitter.com/FDeCBx2a8K — SportsCenter (@SC_ESPN) February 16, 2026

A apenas dos metros, Koundé estaba en el suelo reclamando un pisotón en el arranque de la jugada.

Al final del encuentro, el árbitro anuló un gol de Barcelona por un fuera de juego del polaco Robert Lewandowski y el local Joel Roca acabó siendo expulsado con una roja directa por una fuerte patada a Yamal, lo que provocó un enfrentamiento entre los jugadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023520428715643172&partner=&hide_thread=false SE LE TIRARON CON TODO Y SE PICÓ EN EL FINAL: Joel Roca se fue expulsado en el cierre del triunfo 2-1 del Girona a Barcelona por esta infracción contra Lamine Yamal. ¿Qué te pareció? pic.twitter.com/HwgFmj2QBZ — SportsCenter (@SC_ESPN) February 16, 2026

"Hemos jugado un mal partido, tenemos que mejorar, pero primero fijarnos en nosotros mismos", afirmó Cubarsí.

"Nos ha faltado un poco de todo. Hay que hacer autocrítica. Hay que mejorar cuatro cosas y ponernos las pilas", lamentó el central.

Cristhian Stuani estuvo en el banco de Girona pero no entró.