El video que muestra la bronca de Federico Valverde cuando salió de la cancha en Real Madrid y su broma en redes

Real Madrid goleó 4-1 este sábado a Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu y se trepó a la punta de la tabla de posiciones de LaLiga de España con un partido más jugado que Barcelona, y Federico Valverde j ugó un muy buen encuentro.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Los merengues fueron netamente superiores al conjunto vasco y lo doblegaron muy bien.

Federico Valverde fue sustituido por el técnico Álvaro Arbeloa cuando iban 73 minutos.

ARABIA SAUDITA Luego de todo lo ocurrido en la semana, Darwin Núñez vuelve a jugar con Al-Hilal de Arabia Saudita este lunes

PEÑAROL El posteo de Abel Hernández, quien terminó su tratamiento en Barcelona y vuelve a Montevideo para entrenar en Peñarol

La intención del técnico, seguramente, era guardarlo físicamente para el trascendente partido que tendrán ante Benfica este martes por la ida del Repechaje de la Champions League.

Si no vencen en ese ida y vuelta, quedarán eliminados del máximo torneo continental europeo de clubes.

Cuando se dio el cambio, Valverde pateó con mucha bronca la heladerita que tiene las bebidas refrescantes para los jugadores.

En un video que compartió este domingo, el uruguayo hizo una broma con esa imagen.

"Tranquilos, amigos, la nevera no tiene la culpa que yo me arrepienta de no tirar al arco", escribió.