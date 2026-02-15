El video que muestra la bronca de Federico Valverde cuando salió de la cancha en Real Madrid y su broma en redes

Real Madrid goleó 4-1 este sábado a Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu y se trepó a la punta de la tabla de posiciones de LaLiga de España con un partido más jugado que Barcelona, y Federico Valverde jugó un muy buen encuentro.
Los merengues fueron netamente superiores al conjunto vasco y lo doblegaron muy bien.
La bronca de Valverde
Federico Valverde fue sustituido por el técnico Álvaro Arbeloa cuando iban 73 minutos.
La intención del técnico, seguramente, era guardarlo físicamente para el trascendente partido que tendrán ante Benfica este martes por la ida del Repechaje de la Champions League.
Si no vencen en ese ida y vuelta, quedarán eliminados del máximo torneo continental europeo de clubes.
Cuando se dio el cambio, Valverde pateó con mucha bronca la heladerita que tiene las bebidas refrescantes para los jugadores.
En un video que compartió este domingo, el uruguayo hizo una broma con esa imagen.
"Tranquilos, amigos, la nevera no tiene la culpa que yo me arrepienta de no tirar al arco", escribió.