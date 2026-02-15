El equipo de Peñarol que paró Diego Aguirre para enfrentar este domingo a Central Español por el Torneo Apertura

Peñarol está pronto para jugar su segundo partido en el Torneo Apertura cuando este domingo enfrente a Central Español desde la hora 20.30 jueguen en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

Los carboneros vienen de vencer en el debut del certamen por 3-1 a Montevideo City Torque luego de jugar un gran primer tiempo.

Diego Aguirre entrenó en la semana con distintas variantes respecto a lo que fue el equipo del debut, tal como informó Referí.

Como informó Referí este martes, el lateral argentino Franco Escobar está descartado para dicho compromiso.

El jugador tiene una lesión en el sóleo que lo marginará para el encuentro ante los palermitanos.

Mientras este martes se conoció que Peñarol lidera con luz el ranking de clubes mundiales (en el fútbol uruguayo), muy despegado en el mismo de Nacional que es el que lo sigue, los problemas se siguieron sumando al equipo de Diego Aguirre.

Según comentó una fuente del club a Referí este miércoles, Diego Laxalt terminó con una sobrecarga muscular en los minutos que jugó -de muy buena manera- en el debut con victoria ante Montevideo City Torque por 3-1 el pasado sábado y no podrá jugar contra Central Español.

A su vez, la misma fuente informó que Diego Aguirre tiene un plan para Eduardo Darias.

El DT pretende darle un descanso de dos semanas (entrenando, pero sin jugar) para tenerlo 100% en el clásico de la cuarta fecha del Torneo Apertura ante Nacional a jugarse el próximo 1° de marzo a la hora 19.30 en el Gran Parque Central, solo con público local.

El equipo de Peñarol ante Central Español

Leandro Umpiérrez renovó contrato por tres temporadas el pasado viernes y a su vez, cumplió su partido de suspensión, por lo que podrá estar ante Central Español este domingo.

Diego Aguirre hará variantes en todas las líneas para enfrentar a los palermitanos.

Así, el equipo formará con Sebastán Britos; Jesús Trindade, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Gastón Togni; Leandro Umpiérrez, Eric Remedi; Leonardo Fernández, Luis Angulo; Facundo Batista y Matías Arezo.