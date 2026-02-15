Dólar
Nacional / SERVICIO

Tras paro, guardavidas de Montevideo destrabaron conflicto con la Intendencia y retomaron el servicio

La conflictividad tuvo lugar a partir de un reclamo por parte del sindicato para cubrir vacantes ante jubilaciones recientes

15 de febrero 2026 - 15:41hs
Guardavidas

Foto: Inés Guimaraens

Luego de establecer un paro el viernes, los guardavidas de Montevideo levantaron sus medidas de fuerza y retomaron el sábado sus funciones en las playas al alcanzar un acuerdo con la Intendencia capitalina.

La conflictividad tuvo lugar a partir de un reclamo por parte del sindicato para cubrir vacantes ante jubilaciones recientes.

Luego de instalar el paro y en el correr de las pasadas horas, ocurrieron diversos intercambios entre autoridades de la comuna y del sindicato que desembocaron en un acuerdo.

El intendente, Mario Bergara, se comprometió a que durante el mes de marzo ingresarían tres nuevos trabajadores con un contrato anual.

En conversación con Telenoche (Canal 4), la secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) explicó que las medidas asumidas nunca se trataron por un tema "salarial".

"Es un trabajo que está para prevenir y evitar situaciones lamentables. Es necesario para poder trabajar y dar las garantías adecuadas poder contar con los recursos humanos necesarios", afirmó.

El servicio de guardavidas se activó el pasado mes de noviembre y se mantendrá activo hasta el 29 de marzo. El horario se extiende de 08:00 a 20:00 todos los días.

La comuna cuenta con 172 guardavidas anuales y 32 que son zafrales para esta temporada. Los guardavidas están en las 19 playas habilitadas que tiene Montevideo.

Las playas permitidas para baño son Punta Espinillo, La Colorada, Pajas Blancas, Zabala, De los Cilindros, Punta Yeguas, Santa Catalina, Del Nacional, Cerro, Ramírez, Pocitos, Buceo, Malvín, Brava, Honda, De los Ingleses, Verde, La Mulata y Carrasco.

Guardavidas Intendencia de Montevideo Montevideo

