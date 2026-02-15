Dólar
SINIESTRO FATAL

Accidente fatal con tres muertos y tres heridos: familia que volvía del Carnaval de Artigas volcó en la ruta

Dos personas mayores continúan internadas en grave estado, mientras que una niña de ocho años es la única que sufrió lesiones que no son de entidad

15 de febrero 2026 - 9:38hs
WhatsApp Image 2026-02-15 at 6.58.36 AM

Dos mujeres y un hombre fallecieron este domingo en la madrugada tras un accidente de tránsito en la ruta 31 de Salto.

Según detallaron Policía Caminera y la Jefatura de Salto, el siniestro ocurrió sobre las 4:20 de la madrugada a la altura del kilómetro 21, en la zona de Colonia Garibaldi.

Una camioneta con seis pasajeros circulaba de este a oeste cuando, por causas a determinar, despistó y volcó, quedando dado vuelta fuera de la ruta.

WhatsApp Image 2026-02-15 at 6.40.51 AM

Producto de las heridas, murieron en el lugar una mujer de 42 años, otra de 79 años y un hombre mayor de edad cuya edad no fue confirmada al momento.

Además, resultaron heridos de gravedad un hombre de 71 años (conductor de la camioneta) y una mujer de 51 (esposa del conductor). La única menor que circulaba en el vehículo, una niña de 8 años, fue la única que resultó sin heridas de entidad. Los heridos fueron hospitalizados en el centro asistencial CAM.

Los fallecidos son la hermana del conductor, una hija del conductor y la pareja de ella.

La familia había ido al Carnaval de Artigas y estaba volviendo a su casa en Salto.

En el lugar trabaja Fiscalía y Policía para determinar las circunstancias del hecho.

Temas:

accidente fatal Carnaval de Artigas accidente de tránsito salto Carnaval

