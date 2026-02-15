Accidente fatal con tres muertos y tres heridos: familia que volvía del Carnaval de Artigas volcó en la ruta

Dos mujeres y un hombre fallecieron este domingo en la madrugada tras un accidente de tránsito en la ruta 31 de Salto.

Según detallaron Policía Caminera y la Jefatura de Salto, el siniestro ocurrió sobre las 4:20 de la madrugada a la altura del kilómetro 21, en la zona de Colonia Garibaldi.

Una camioneta con seis pasajeros circulaba de este a oeste cuando, por causas a determinar, despistó y volcó, quedando dado vuelta fuera de la ruta.

Producto de las heridas, murieron en el lugar una mujer de 42 años, otra de 79 años y un hombre mayor de edad cuya edad no fue confirmada al momento.

Además, resultaron heridos de gravedad un hombre de 71 años (conductor de la camioneta) y una mujer de 51 (esposa del conductor). La única menor que circulaba en el vehículo, una niña de 8 años, fue la única que resultó sin heridas de entidad. Los heridos fueron hospitalizados en el centro asistencial CAM.

Los fallecidos son la hermana del conductor, una hija del conductor y la pareja de ella.

La familia había ido al Carnaval de Artigas y estaba volviendo a su casa en Salto.

En el lugar trabaja Fiscalía y Policía para determinar las circunstancias del hecho.