"Pasamos de pensar en cerrar la empresa a ser un unicornio": Sergio Fogel reveló cómo fueron los días previos a que dLocal llegara a valer más de US$ 1.000 millones

Sergio Fogel fue el protagonista de una entrevista diferente. La cara más visible de la única empresa uruguaya que cotiza en la bolsa de Nasdaq conversó con la nueva directora ejecutiva de Desem Junior Achievement, Macarena López , sobre algunos temas que no estaban en el centro de la escena cuando todos los focos apuntaban a dlocal y sus cofundadores, Sergio Fogel y Andrés Bzurovski. Conversaron sobre su infancia y adolescencia, sus primeros emprendimientos y qué pasaba en el foro íntimo de su familia y del directorio de dLocal antes de levantar la ronda de inversión que convertiría a la compañía en el primer unicornio uruguayo.

En el centro del salón principal del Club de Golf y ante la atenta mirada de un público ávido por escuchar cada anécdota de Fogel, el empresario recordó su infancia signada por su gusto por las matemáticas, una personalidad introvertida y con padres emprendedores que no estaban las 24 horas a su disposición, pero sí lo justo y necesario . “Como a mi padre le encantaba la matemática, venía y me decía, ´¿necesitas que te ayude en los deberes?´ Yo decía, no, no hace falta. ´Bueno, vení, vamos a empezar´. Y cuando llegaba a clase ya estaba cuatro clases más adelante”, recordó el emprendedor que se obsesionó con el primer cubo de Rubik que le regalaron y también con la primera computadora Sinclair Spectrum que cayó en sus manos y lo marcó.

Fogel se refirió también a otro aspecto que hoy define su personalidad y su modo de pensar los negocios: la importancia de estar abierto al mundo.

Muebles, cafetería y eventos: la nueva vida de una casona en Ciudad Vieja que supo ser imprenta, estuvo abandonada y hoy abre sus puertas gracias a una pareja de emprendedores

Sushi al paso: abrieron el primer restaurante de hand roll de Uruguay y proyectan cinco locales con una inversión cercana a US$ 1 millón

“Yo había vivido en tres países y cuando uno escucha hablar de Francia o Estados Unidos y cuando vivís en esos países te das cuenta que no somos necesariamente peores. Tenemos problemas, pero los otros lugares también los tienen. A veces nos tiramos abajo, pero podemos competir de igual a igual en cualquier parte del mundo”, analizó el empresario que no dudó en afirmar que la obligación de emprender para el mundo que acarrea la escala de Uruguay lo benefició. “Luego del Covid, el mundo se hizo mucho más chico” , dijo y apuntó que en los últimos años dejó de ser tan importante la conectividad aérea que es un punto débil de Uruguay.

DESEM_-199

En sus roles ejecutivos, Fogel desarrolló el gusto por las ventas. “Los ingenieros que pasan al mundo comercial tienden a ser muy buenos”, una cualidad que haría la diferencia al zambullirse en el mundo emprendedor.

“Siempre supe que iba a tener una empresa propia y el tema de la ingeniería también lo tenía muy marcado”, aseveró el empresario que subió varios tramos de la escalera emprendedora antes de dar el salto con dLocal.

Su primer emprendimiento, con su esposa Aline, fue un marketplace de comercio electrónico en el año 2000, que llegó “temprano al mercado”.

Desde ese momento no se detuvo, luego fue la hora de Jetnumbers, un proveedor de telefonía virtual que permitía, por ejemplo, comprar un número de teléfono en Miami y que sonara en Montevideo y Uniotel —operador privado a larga distancia en Uruguay—. Más adelante, cofundó la billetera virtual Astropay que sería la antesala de la compañía de pagos dLocal.

Un globo de unicornio y el torbellino de emociones

En 2019 se cerró la ronda de inversión por US$ 200 millones liderada por el fondo de inversión General Atlantic que convertiría a dLocal en unicornio, pero solo lo sabían cuatro personas. Ese hito se mantuvo en secreto por todo un año.

“Habíamos comprado un globo inflable con forma de unicornio, pero nadie se enteró porque era plena pandemia y nadie iba a la oficina”, reveló Fogel en la charla.

El cofundador de dLocal definió esos meses como un torbellino. “Estuvimos a punto de vender la empresa”, dijo Fogel y confesó que poco después, en la pandemia, “durante 5 o 6 días pensamos que íbamos a tener que cerrar”.

Pero la realidad cambió el rumbo del timón, las ventas se dispararon y el panorama de dLocal y sus fundadores viró drásticamente. “Fue un torbellino de emociones”, rememoró y analizó: “si hay algo que define ser emprendedor es el sube y baja emocional”.

DESEM_-207

La mirada en la educación

“El futuro no llega, se construye”. Esa consigna definida por Desem para la cena también define la postura de Fogel no solo para sus negocios, sino también para ayudar a construir el futuro de otros. Con esa mentalidad de impactar positivamente en los demás, el emprendedor y su familia crearon 3F, una fundación que tiene como objetivo ayudar a que los jóvenes culminen sus estudios de bachillerato. “Vamos a la gente que quedó cerca y démosle el empujón”, señaló el empresario como la premisa que dio lugar a esta iniciativa.

En el intercambio con López, Fogel destacó la complejidad que enfrenta Uruguay en materia de deserción estudiantil y sostuvo que probablemente nadie tenga hoy respuestas definitivas sobre cómo preparar a los jóvenes para el futuro.

“Hay que replantearse todo el tema educativo, pero todo el mundo está en la misma”, opinó.

En el mismo sentido, analizó que los grandes procesos de transformación muchas veces emergen en contextos de crisis y que la irrupción de la inteligencia artificial, probablemente, represente uno de estos momentos bisagra.