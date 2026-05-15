La estrategia de Tigo para crecer en el segmento empresarial uruguayo con el lanzamiento de una nueva unidad de negocio

“Estamos ante un cambio vertiginoso del mundo empresarial , con empuje de inteligencia artificial, ciberseguridad y comercio electrónico. En ese contexto las empresas que avanzan en sus procesos de transformación digital son las que están mejor preparadas para este cambio y es justamente ahí donde nosotros queremos estar ”.

Con esas palabras y ante la presencia de líderes del ecosistema empresarial uruguayo, Fernando Montoya , CEO de Tigo en Uruguay , presentó Tigo Business, la nueva unidad de negocios de la compañía orientada al segmento corporativo .

El objetivo de esta apuesta es acompañar a empresas uruguayas en sus procesos de crecimiento y transformación digital , combinando tecnología, experiencia regional y un ecosistema de socios estratégicos para desarrollar soluciones adaptadas a cada negocio.

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Por su parte, Rafael Cisneros, VP B2B de la compañía, afirmó que la experiencia desarrollada por Tigo y Millicom en distintos mercados de América Latina permitió acercar al país metodologías y modelos de implementación ya aplicados exitosamente en la región.

“Hoy las empresas buscan menos complejidad y menos proveedores. Tigo tiene la capacidad de ofrecer una solución integral, desde la conectividad hasta la nube, la seguridad y los servicios digitales, con un único responsable de toda la operación”, explicó Cisneros a El Observador.

De esta manera, a través de un equipo de especialistas y de soluciones innovadoras, buscan acelerar los proyectos de las empresas, optimizar sus procesos y acercarles tecnologías que impulsen la rentabilidad de sus negocios y mejoren la experiencia de sus clientes.

¿Cómo funciona y a quiénes apunta esta nueva unidad de negocio?

La propuesta de Tigo Business se estructura en cuatro áreas: cloud, comunicación y conectividad, seguridad e Internet de las Cosas (IoT) y productividad. A través de estas soluciones, la compañía busca ofrecer infraestructura cloud orientada a la escalabilidad y el control de costos, conectividad dedicada y comunicación inteligente, herramientas de ciberseguridad con monitoreo y evaluaciones de riesgo, así como soluciones IoT para digitalizar operaciones, automatizar procesos y gestionar activos empresariales.

El área es liderada por Leticia Pintos, directora B2B de la compañía, quien en entrevista con El Observador remarcó que la compañía apuesta a ofrecer “acompañamiento y soluciones concretas para transitar procesos de transformación”. La unidad de negocio cuenta con más de 139 certificaciones en nubes públicas y privadas, además de 170 certificaciones en ciberseguridad y conectividad inteligente.

WhatsApp Image 2026-05-14 at 1.32.05 PM (1) Rafael Cisneros, VP B2B Tigo LATAM, Leticia Pintos, directora B2B Tigo Uruguay y Fernando Montoya, CEO Tigo Uruguay Foto cedida por Tigo

“Ofrecemos conectividad regional para acercar empresas y clientes, equipos y operaciones y creamos servicios digitales, plataformas y soluciones en la nube para una visión completa del negocio, mayor control y agilidad en la toma de decisiones. Sabemos que la ciberseguridad es crítica, por eso protegemos infraestructuras, datos y activos digitales con tecnología de clase mundial y equipos especializados que monitorean y responden en tiempo real”, resumieron desde la empresa en la presentación.

En cuanto al público objetivo, desde Tigo señalaron que la propuesta integra soluciones diseñadas para responder a los desafíos específicos de cada empresa, sin importar la industria y el tamaño de la compañía.

En este sentido Cisneros dijo a El Observador que la mayoría de las veces las empresas no llegan diciendo qué tecnología quieren implementar, sino qué problema necesitan resolver.

"Alí es donde Tigo Business busca involucrarse desde la comprensión de las necesidades de cada organización, entendiendo el negocio y aplicando tecnología para mejorar procesos, potenciar canales de e-commerce o resolver desafíos logísticos”, agregó.

Las expectativas de la compañía en Uruguay

Durante la presentación, Montoya repasó que la decisión de desembarcar en Uruguay por parte de la empresa de telecomunicaciones estuvo apalancada en el potencial y la institucionalidad del país, pero principalmente por la capacidad de las empresas locales de seguir creciendo e innovando.

“Creemos en un país que tiene las condiciones para desarrollarse como un referente regional en desarrollo digital, y queremos ser parte activa de esa etapa. La tecnología genera valor cuando ayuda a las empresas a crecer y ese camino es el que queremos recorrer”, aseguró.

Pablo Siris, Director Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual coincidió con esta visión y sostuvo que la incorporación de este nuevo actor al mercado uruguayo no es solo un hito empresarial, “sino una pieza relevante en la construcción de un Uruguay que busca estar a la vanguardia de la tecnología y la integración social”.