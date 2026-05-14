BPS actualizó el subsidio por enfermedad para 2026: cuánto se puede cobrar y quiénes acceden

El Banco de Previsión Social ( BPS ) actualizó los montos correspondientes al subsidio por enfermedad para 2026 , una prestación dirigida a trabajadores activos que no puedan desarrollar sus tareas por motivos de salud o accidentes laborales.

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Según informó el organismo, el beneficio contempla una cobertura de hasta un año por enfermedad , con posibilidad de prórroga por otro año , o hasta dos años alternados dentro de los últimos cuatro años por una misma dolencia.

Los beneficiarios percibirán el equivalente al 70% de los ingresos gravados —sin incluir aguinaldo— con un tope mensual de $ 67.754 , vigente desde enero de 2026, además de la cuota parte correspondiente al aguinaldo.

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El BPS indicó que el cálculo se realiza “en base al promedio del total de lo percibido en los 180 días anteriores al último día del mes anterior al de la enfermedad o accidente”.

El organismo también precisó que:

El subsidio se paga desde el cuarto día de certificación.

En casos de internación, el pago corre desde el primer día.

En accidentes laborales, el BPS complementa la cobertura del Banco de Seguros del Estado (BSE) hasta alcanzar el 70% del ingreso habitual.

El pago se realiza mensualmente.

En el caso de patrones rurales, el tope mensual del subsidio asciende a $ 40.655.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El subsidio alcanza a distintos grupos de trabajadores, entre ellos:

Trabajadores dependientes de la actividad privada.

Monotributistas y socios cooperativistas.

Patrones unipersonales con hasta cinco dependientes.

Representantes y administradores de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

Asistentes personales y trabajadores con jubilación parcial.

Además, el BPS establece requisitos mínimos de actividad para acceder a la prestación. Los trabajadores mensuales deberán acreditar tres meses de actividad efectiva en el año previo a la enfermedad, mientras que jornaleros tendrán que haber trabajado al menos 75 jornales efectivos durante el último año. También están contemplados los casos de mujeres embarazadas o trabajadores que tengan régimen de multiempleo.

El organismo también aclaró que, si un trabajador se enferma durante su licencia anual reglamentaria, podrá suspenderla para ampararse al subsidio por enfermedad.