Cómo agendarse en BPS para obtener el reconocimiento de años trabajados

El Banco de Previsión Social (BPS) anunció la fecha límite para tramitar el reconocimiento de años trabajados , a fin de garantizar el cobro de la futura jubilación.

La gestión, disponible para aquellas personas que hayan prestado servicios antes de abril de 1996 y cuyos aportes no figuren en su historia laboral, permanecerá vigente durante este mes a través de la página web de la institución, en la opción "Reconocimiento de años trabajados".

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Vence el plazo para el reconocimiento de años trabajados ante BPS: cómo hacer y hasta cuándo hay tiempo

Quienes tienen períodos de trabajo anteriores al 1.º de abril de 1996 que no figuran en su Historia Laboral pueden solicitar su reconocimiento para sumarlos a su futura jubilación.

¿Cuándo vence el plazo para tramitar el reconocimiento de años trabajados?

Las personas que residen en Uruguay y nacieron hasta el 1° de junio de 1963 inclusive, tendrán tiempo para agendarse hasta el 31 de mayo en la opción "Reconocimiento de años trabajados".

Si ya cumplimentaron con este paso o el de Solicitud de jubilación (que incluye el reconocimiento), solo deberán esperar a la fecha de su reserva de agenda.

¿Qué pasa con los trabajadores que residen en el exterior?

Los trabajadores que residan en el exterior, también podrán efectuar la gestión hasta el 31 de mayo de 2028. En este caso, deberán hacerla en línea mediante la opción "Reconocimiento de años trabajados en Uruguay para residentes en el exterior".

Cronograma de plazos para tramitar el reconocimiento de años trabajados ante el BPS

Fecha de nacimiento Inicio del plazo para reconocimiento Final del plazo para reconocimiento Hasta el 1° de junio de 1963, inclusive 1° de junio de 2023 31 de mayo de 2026 Entre el 2 de junio de 1963 y el 1° de junio de 1968 1° de junio de 2025 31 de mayo de 2027 Entre el 2 de junio de 1968 y el 1° de junio de 1973 1° de junio de 2027 31 de mayo de 2029 Desde el 2 de junio de 1973, inclusive 1° de junio de 2029 31 de mayo de 2029

Las personas que tienen actividades con bonificación pueden agendarse para hacer el trámite antes del plazo que les correspondería, siempre y cuando estén por alcanzar los años de edad y trabajo para jubilarse. También podrán hacer el trámite antes del plazo quienes perciben una Pensión por vejez o invalidez.

¿Cómo agendarse en el BPS para acceder al reconocimiento de años trabajados?

Quienes quieran realizar el trámite de reconocimiento de años trabajados ante el BPS, deberán agendarse en la página oficial de la institución, bajo la opción "Reconocimiento de años trabajados".

Si ya se agendaron para este trámite o gestionaron la solicitud de jubilación, que incluye el reconocimiento, solo deben esperar a la fecha de su reserva de agenda.

Paso a paso, ¿cómo agendarse en el BPS para acceder al reconocimiento de años trabajados?

Para realizar la gestión de reconocimiento de años trabajados, los interesados o apoderados deberán presentarse en BPS con los siguientes documentos:

Cédula de identidad vigente.

Declaración de períodos trabajados completa.

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¿Cómo consultar los años trabajados registados?

La consulta de años de trabajo registrados se puede realizar a través de la opción Consultar Vida Laboral disponible en el BPS.

Por más información, comunicarse telefónicamente al 0800 1997, opción 4, por Whatsapp al 098 00 1997 o a través del Asistente en línea.