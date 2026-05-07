Brasil prohibió detergentes y productos de limpieza de una marca que también se vende en Uruguay

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) ordenó este jueves la retirada del mercado de varios detergentes y productos de limpieza de la marca Ypê, algunos de los cuales también se comercializan en Uruguay.

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La resolución incluye la suspensión de la fabricación, distribución, venta y uso de productos elaborados en la planta de Química Amparo, ubicada en el estado de San Pablo.

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Según informó el organismo sanitario brasileño, la decisión fue tomada luego de una inspección técnica que detectó “incumplimientos significativos en etapas críticas del proceso de producción” y un posible “riesgo de contaminación microbiológica”.

Anvisa sostuvo que las fallas detectadas comprometen las buenas prácticas de fabricación y podrían permitir contaminación por microorganismos.

Aunque los productos de la marca Ypê no tienen una presencia masiva en Uruguay, sí pueden encontrarse en algunos supermercados o ferias vecinales.

Qué productos fueron afectados

La medida alcanza a detergentes, desinfectantes y productos para lavar ropa de la línea Ypê y Tixan Ypê cuyos lotes terminan con el número 1.

Entre los productos incluidos aparecen:

Lava Louças Ypê

Lava Louças Ypê Clear Care

Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê

Lava Roupas Líquido Ypê Premium

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante Pinho Ypê

La agencia sanitaria recomendó a los consumidores interrumpir inmediatamente el uso de los productos afectados en caso de tener unidades pertenecientes a los lotes señalados.

La respuesta de la empresa

A través de un comunicado, Química Amparo, fabricante de Ypê, expresó su “indignación” por la resolución y calificó la medida como “arbitraria y desproporcionada”.

Además, anunció que presentará una apelación y aseguró contar con análisis independientes que demuestran que los productos son “completamente seguros y aptos para el consumo”, según informó el portal brasileño G1.