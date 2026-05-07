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Brasil prohibió detergentes y productos de limpieza de una marca que también se vende en Uruguay

La autoridad sanitaria brasileña suspendió la fabricación, venta y uso de varios productos de la marca Ypê tras detectar riesgo de contaminación microbiológica

7 de mayo de 2026 12:11 hs
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La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) ordenó este jueves la retirada del mercado de varios detergentes y productos de limpieza de la marca Ypê, algunos de los cuales también se comercializan en Uruguay.

La resolución incluye la suspensión de la fabricación, distribución, venta y uso de productos elaborados en la planta de Química Amparo, ubicada en el estado de San Pablo.

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Según informó el organismo sanitario brasileño, la decisión fue tomada luego de una inspección técnica que detectó “incumplimientos significativos en etapas críticas del proceso de producción” y un posible “riesgo de contaminación microbiológica”.

Anvisa sostuvo que las fallas detectadas comprometen las buenas prácticas de fabricación y podrían permitir contaminación por microorganismos.

Aunque los productos de la marca Ypê no tienen una presencia masiva en Uruguay, sí pueden encontrarse en algunos supermercados o ferias vecinales.

Qué productos fueron afectados

La medida alcanza a detergentes, desinfectantes y productos para lavar ropa de la línea Ypê y Tixan Ypê cuyos lotes terminan con el número 1.

Entre los productos incluidos aparecen:

  • Lava Louças Ypê
  • Lava Louças Ypê Clear Care
  • Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê
  • Lava Roupas Líquido Ypê Premium
  • Desinfetante Bak Ypê
  • Desinfetante Pinho Ypê

La agencia sanitaria recomendó a los consumidores interrumpir inmediatamente el uso de los productos afectados en caso de tener unidades pertenecientes a los lotes señalados.

La respuesta de la empresa

A través de un comunicado, Química Amparo, fabricante de Ypê, expresó su “indignación” por la resolución y calificó la medida como “arbitraria y desproporcionada”.

Además, anunció que presentará una apelación y aseguró contar con análisis independientes que demuestran que los productos son “completamente seguros y aptos para el consumo”, según informó el portal brasileño G1.

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