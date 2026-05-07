Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores tras la derrota por goleada de Nacional ante Deportes Tolima

Nacional cayó goleado 3-0 frente a Deportes Tolima este miércoles a la noche en Ibagué por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores de América.

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El equipo tricolor tuvo un comienzo auspicioso, pero de a poco, los colombianos lo fueron llevando hacia su área.

Como ocurrió la semana pasada en Lima, el rival de Nacional aprovechó mucho la punta que marcaba Camilo Cándido para hacer daño.

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De no ser por varias atajadas notables de Luis Mejía, hubieran llegado más goles.

Cuando se terminaba la primera parte llegó un penal para Deportes Tolima que el panameño le atajó a Tatay, pero en el rebote, Sebastián Coates cometió otra pena máxima.

El VAR le anunció al árbitro que la fuera a revisar y así llegó el 1-0 a través de Sandoval.

Pero en el complemento se cayó la estantería para el tricolor que perdió la pelota y le siguieron entrando por el sector de Cándido.

Así llegó el segundo y luego, un golazo para el tercero de Jerson González en la hora.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores: