Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores tras la derrota por goleada de Nacional ante Deportes Tolima

Los tricolores fueron superados y Luis Mejía fue la gran figura del equipo de Jorge Bava, pero no pudo contra un rival que ganó muy bien

7 de mayo de 2026 1:06 hs
Anderson Angulo y Jan Carlos Angulo de Deportes Tolima disputan el balón con Maximiliano Gómez de Nacional por la Copa Libertadores

Anderson Angulo y Jan Carlos Angulo de Deportes Tolima disputan el balón con Maximiliano Gómez de Nacional por la Copa Libertadores

FOTO: EFE

Nacional cayó goleado 3-0 frente a Deportes Tolima este miércoles a la noche en Ibagué por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores de América.

El equipo tricolor tuvo un comienzo auspicioso, pero de a poco, los colombianos lo fueron llevando hacia su área.

El partido de Ibagué

Como ocurrió la semana pasada en Lima, el rival de Nacional aprovechó mucho la punta que marcaba Camilo Cándido para hacer daño.

Deportes Tolima 3-0 Nacional: los colombianos se florearon y aprovecharon errores defensivos para golear al tricolor por Copa Libertadores

La historia de Álvaro López, el goleador del Torneo Apertura: el gurí de Neuquén que estuvo a punto de dejar el fútbol y que tiene de ídolo a Martín Palermo

De no ser por varias atajadas notables de Luis Mejía, hubieran llegado más goles.

Cuando se terminaba la primera parte llegó un penal para Deportes Tolima que el panameño le atajó a Tatay, pero en el rebote, Sebastián Coates cometió otra pena máxima.

El VAR le anunció al árbitro que la fuera a revisar y así llegó el 1-0 a través de Sandoval.

Pero en el complemento se cayó la estantería para el tricolor que perdió la pelota y le siguieron entrando por el sector de Cándido.

Así llegó el segundo y luego, un golazo para el tercero de Jerson González en la hora.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores:

Embed

Las más leídas

Deportes Tolima 3-0 Nacional: los colombianos se florearon y aprovecharon errores defensivos para golear al tricolor por Copa Libertadores

La historia de Álvaro López, el goleador del Torneo Apertura: el gurí de Neuquén que estuvo a punto de dejar el fútbol y que tiene de ídolo a Martín Palermo

Montevideo City Torque 1-0 Palestino: el equipo uruguayo ganó y quedó líder por encima de Gremio en su grupo en Copa Sudamericana; mirá el golazo de Pizzichillo y las posiciones

Deportes Tolima vs Nacional: a qué hora juegan y por dónde ver el partido de Copa Libertadores

Temas

Nacional Copa Libertadores Tolima

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos