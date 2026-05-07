Jorge Bava se mostró muy tocado tras la goleada recibida por Nacional por Copa Libertadores: "Es un momento crítico, que duele; el plantel está anímicamente muy golpeado"

Nacional fue goleado 3-0 ante Deportes Tolima en Ibagué ya en las primeras horas de este jueves por el Grupo B de la Copa Libertadores y su técnico Jorge Bava se mostró con fuerza, aunque tocado tras la goleada recibida.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores tras la derrota por goleada de Nacional ante Deportes Tolima

"Es un momento crítico, es innegable por la seguidilla de partidos que tenemos sin poder ganar. Hay que trabajar mucho para salir de este momento tan adverso, pero hay que poner paños fríos porque tenemos dos partidos en casa para poder clasificar. Lamentamos este resultado que no esperábamos. Es un momento muy delicado", comenzó desgranando el DT albo la realidad de su equipo.

Y agregó: "El hecho de caer trae decepción, eso es lógico. Después del penal, nos enfrentamos a un equipo muy peligroso que toca bien, aprovecha los espacios y no pudimos contrarrestar eso, no pudimos generar. El rival nos superó en gran parte, sobre todo, después del primer gol. Es un momento que duele".

Bava sostuvo además: "Comenzamos bien, no pudimos sostener. La idea era igualar el medio, porque es un equipo que juega por el centro, pero es un rival que toca muy bien, todos sabemos que es un conjunto que se hace fuerte con pelota. Con espacios y gente rápida para contragolpear, lo que se vio en el segundo tiempo fue lo más peligroso para nosotros porque no pudimos controlar la pelota y defendernos con ella".

"Anímicamente el grupo está muy golpeado, pero se sabe que se sale trabajando. Tenemos que terminar un torneo muy malo de la mejor manera posible para afrontar un Intermedio mejor. No solo duele la derrota, sino los goles. Pero vamos a buscar clasificar en casa", indicó.

A su vez, dijo: "La responsabilidad es mía, pero no podemos atacar solo a los zagueros por los goles que nos vienen convirtiendo, sino a todo el equipo".

"Ya estamos trabajando en el próximo período de pases, pero al plantel que tengo hoy, para mí, es el mejor del mundo".

Para Bava, este semestre "para el hincha fue muy malo hasta ahora. Tenemos que aprender de esto para poder clasificarnos y después ver un futuro un poco más prometedor. Estamos decepcionados por los resultados".