Nacional sacó a la venta las entradas para el partido contra Cerro, con una campaña para recaudar fondos para Gonzalo Moratorio: cuánto cuestan y por dónde se adquieren

Gran Parque Central, estadio donde se jugará el partido entre Nacional y Cerro

Salieron a la venta las entradas para el partido entre Nacional y Cerro, que se enfrentarán el próximo domingo a las 19:30 en el Parque Central por la fecha 15 del Torneo Apertura, con una novedosa campaña para recaudar fondos para el científico Gonzalo Moratorio.

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Según informó el tricolor en sus redes sociales, este miércoles salió el canje y la venta de entradas para socios, mientras que el jueves se lanzará la venta de entradas para el público general.

El canje y la venta se pueden realizar de forma online a través de la web Nacional.uy, mientras que también se pueden adquirir entradas en los locales Redpagos. Los menores de 5 años y los socios cadetes de menos de 11 ingresarán gratis, acompañados de un adulto.

En un comunicado anexado a la publicación con los precios de las entradas, Nacional comunicó que el club busca apoyar al científico Gonzalo Moratorio, que "hoy está dando una lucha enorme", por lo que junto a sus hinchas ayudará a "costear el tratamiento contra el cáncer".