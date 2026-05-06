Nacional sacó a la venta las entradas para el partido contra Cerro, con una campaña para recaudar fondos para Gonzalo Moratorio: cuánto cuestan y por dónde se adquieren

Salieron a la venta las entradas para el partido entre Nacional y Cerro, que se enfrentarán el próximo domingo a las 19:30 en el Parque Central por la fecha 15 del Torneo Apertura, con una novedosa campaña para recaudar fondos para el científico Gonzalo Moratorio.
Según informó el tricolor en sus redes sociales, este miércoles salió el canje y la venta de entradas para socios, mientras que el jueves se lanzará la venta de entradas para el público general.
El canje y la venta se pueden realizar de forma online a través de la web Nacional.uy, mientras que también se pueden adquirir entradas en los locales Redpagos. Los menores de 5 años y los socios cadetes de menos de 11 ingresarán gratis, acompañados de un adulto.
En un comunicado anexado a la publicación con los precios de las entradas, Nacional comunicó que el club busca apoyar al científico Gonzalo Moratorio, que "hoy está dando una lucha enorme", por lo que junto a sus hinchas ayudará a "costear el tratamiento contra el cáncer".
"Las entradas generales incluirán un bono solidario de $ 50 destinado a esta causa. Además, los socios que deseen colaborar podrán hacerlo eligiendo el monto de su aporte a través de un bono solidario disponible en la ticketera", detalló el bolso.
Gonzalo Moratorio octubre de 2025
Foto: Diego Lafalche / FocoUy
El costo de las entradas para el partido entre Nacional y Cerro
- Abdón Porte: Socios gratis / Generales $ 450.
- Codo: Socios gratis / Generales $ 600.
- Atilio García (Laterales): Socios gratis / Generales $ 620.
- Atilio García (Central): Socios $ 395 / Generales $ 780.
- José María Delgado (Baja): Socios gratis / Generales $ 800.
- José María Delgado (Alta): Socios $ 405 / Generales $ 800.
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