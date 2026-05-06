Diputado blanco asegura que plan de saneamiento para el interior de Lacalle Pou fue "reducido a la mitad" y OSE defiende el "rediseño"

El diputado blanco Juan Pablo Delgado trasladará a los legisladores de su partido y al resto de la coalición la preocupación por los cambios promovidos por OSE para el plan de saneamiento del interior del país que había impulsado el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Delgado dijo en rueda de prensa que el plan fue " reducido a la mitad " y en diálogo con El Observador detalló que de 61 localidades anunciadas, ahora se llegará a 28 o 29 .

Consultado al respecto, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, sostuvo que todavía está en una etapa de "renegociación", por lo que evitó referirse a la cantidad de localidades .

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En julio del año pasado El Observador había adelantado que el plan de saneamiento enfrentaba algunas dificultades con la nueva administración, sobre todo vinculadas a aspectos financieros, ya que OSE estimaba por entonces que había gastos comprometidos por US$ 100 millones que no estaban cubiertos en el contrato firmado en el gobierno pasado con Fonplata .

Ferreri concurrió este miércoles a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados para abordar este asunto y a la salida el diputado blanco Delgado —expresidente de Mevir en el período pasado— expresó su preocupación.

DSC_0318.JPG Juan Pablo Delgado, expresidente de Mevir. Fotos: Juan Samuelle

"Nos enteramos que el plan de saneamiento se reduce a menos de la mitad de las localidades y se sacan localidades más chicas, porque tienen baja población. Eso es discriminatorio, es injusticia territorial, no es justicia social", estimó el legislador y dijo que OSE "castiga" a las localidades más pequeñas.

Delgado adelantó que pedirá una reunión urgente con el Directorio de su partido para trasladar esta situación y solicitar, junto al diputado Federico Casaretto, que se tomen las acciones legislativas que correspondan, algo que también será transmitido a la bancada y a la del resto de la coalición.

El representante por el departamento de Canelones dijo no compartir el criterio que, a su entender, decidió adoptar OSE, referido a la "densidad poblacional". "No puede ser que porque sea una localidad de menos habitantes esté olvidada y tenga que morir con esas condiciones", lamentó y subrayó que la respuesta de las autoridades consiste, en algunos casos, en poner barométricas a disposición.

Desde OSE, sin embargo, manejaron otros argumentos. Ferreri sostuvo en rueda de prensa que la empresa heredó una "situación financiera muy comprometida" que se vio agravada por la "firma de contratos claramente inconvenientes para OSE".

Respecto al plan de saneamiento para el interior del país, Ferreri explicó que se firmó un contrato por US$ 407 millones, pero que contenía implicancias adicionales que generaban costos para OSE y que no estaban cubiertos financieramente.

"Había un descalce financiero de US$ 260 millones", alegó y sostuvo que las localidades elegidas no fueron seleccionadas con "ningún criterio técnico".

Pablo Ferreri Foto: Leonardo Carreño

Dijo que la gerencia anterior de Saneamiento había dejado constancia por escrito que no había "intervenido en la elección de las localidades", que los proyectos no tenían en consideración cuestiones ambientales o "densidad de población". "Se daba el mismo tratamiento a Las Piedras que a una localidad de 2.500 habitantes".

De esta manera, Ferreri defendió que la actual administración está "rediseñando" el proyecto y dará "soluciones diferentes", con énfasis en las localidades de "mayor densidad".

"Vamos a conversar los intendentes para ver en cuáles se puede avanzar, por ejemplo, con barométricas que suministra OSE", adelantó.

Consultado sobre la cantidad de localidades que se abarcarán ahora, el presidente de OSE evitó dar una cifra. "Estamos todavía en esa renegociación y, reitero, hay obras que se harán con obra tradicional y otras localidades que se atenderán, por ejemplo, con barométricas. Por lo tanto, tendremos que ver el conjunto de localidades que se atenderán, con soluciones diferentes", argumentó.

Según él, la inversión en saneamiento en el interior del país por año duplicará a la del gobierno pasado.