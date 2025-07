Gobierno revisa proyecto de saneamiento: analizan bajar localidades por falta de financiamiento

NUEVA GESTIÓN Gobierno preocupado por caja de OSE: descalce financiero de US$ 55 millones y US$ 100 millones del saneamiento sin financiación acordada

“Lo estamos revisando, aún no se ha cerrado nada”, dijo una fuente de OSE a El Observador.

El Tocaf autoriza la reducción de las prestaciones de un contrato en cantidades mayores al 20% pero exige que haya acuerdo entre las partes (la administración y el adjudicatario).

En su discurso de asunción, Ferreri había dicho que por la gestión heredada, en los próximos meses afrontarían un descalce financiero de US$ 55 millones. “No alcanza con lo que está previsto que entre para pagar las obligaciones”, sintetizó y aseguró que ya estaba trabajando junto al MEF y la OPP para resolverlo.

La caja de la empresa pública ya había sido motivo de atención durante el tramo final de la administración de Luis Lacalle Pou. En agosto, el entonces director de la OPP, Fernando Blanco, le envió una nota al titular de OSE, Raúl Montero, en la que le advirtió por “importantes desvíos” en la ejecución financiera de los primeros cuatro meses de este año. Tras la carta, los equipos técnicos de ambos organismos tuvieron una serie de reuniones y la empresa pública se comprometió a “racionalizar” algunas inversiones previstas así como el gasto en “bienes y servicios”.

Este año, antes de que Ferreri asumiera, el directorio de OSE aprobó el balance de 2024 con un resultado positivo de US$ 51,3 millones pese a que se produjo un “incremento significativo en pérdida por diferencia de cambios, un incremento marginal en los costos totales y un incremento en los ingresos por debajo del incremento tarifario”.

Más cara

La iniciativa fue adjudicada el año pasado al consorcio denominado “Saneamiento del Uruguay” e integrado por Saceem, Ciemsa, Teyma y Fast. Las obras en algunas localidades ya comenzaron.

El proyecto tiene un costo de US$ 422 millones pero hay US$ 100 millones que aún no tienen financiamiento acordado. OSE obtuvo un préstamo de US$ 325 millones de parte de Fonplata porque creía que ese sería el costo final de la obra. Sin embargo, al adjudicar la licitación, la cifra resultó un 30% mayor.

Desde entonces –mayo del año pasado– la empresa gestionó ante el gobierno un préstamo adicional de US$ 90 millones también de Fonplata, US$ 12 millones de bancos locales para solventar las conexiones intradomiciliarias previstas en la licitación y otros US$ 20 millones para gastos corrientes, pero ninguno fue aprobado.

La adjudicación fue observada –en dos ocasiones– por el Tribunal de Cuentas, que cuestionó que se hubiera comprometido el gasto “sin que existiera disponibilidad presupuestal suficiente”, algo que contraviene el artículo 15 del Tocaf.

El proyecto implicará la creación de más de 57 mil conexiones de saneamiento, 812 kilómetros de tuberías y redes de alcantarillado y 48 nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales.

Las 61 localidades

Las obras alcanzarán a 190 mil personas. El gobierno de Lacalle Pou había dispuesto que comenzaran por San José de Mayo, 25 de Mayo, Ecilda Paullier, Tacuarembó, Minas, Mariscala, Aiguá, Rocha, Salto, Artigas, Baltasar Brum, Tomás Gomensoro, Las Piedras Sur, Progreso, La Paloma-Aguada-Costa Azul y Vichadero.

Las otras localidades alcanzadas son: Artigas, Baltasar Brum, Tomás Gomensoro, Cerrillos, Las Piedras, Progreso, Migues, Montes, Pando-J.A. Artigas, San Bautista, San Jacinto, Santa Rosa, Sauce, Tala, Toledo-Suárez, Fraile Muerto, Río Branco, Colonia del Sacramento, Colonia Valdense, Nueva Helvecia, Nueva Palmira, Ombúes de Lavalle, Tarariras, Carlos Reyles (Molles), Carmen, Sarandí del Yí, La Paloma (Durazno), Ismael Cortinas, Cerro Colorado (A. Gallinal), 25 de Mayo, Cardal, Cerro Chato, Mariscala, Minas, Nico Pérez (J. Batlle y Ordóñez), Solís de Mataojo, José P. Varela, Aiguá, Guichón, Quebracho, Nuevo Berlín, San Javier, Young, Rivera, Vichadero, Castillos, La Paloma-Aguada-Costa Azul, Lascano, Rocha, Salto, Ecilda Paullier, Libertad, San José de Mayo,Villa Rodríguez, Dolores, José E. Rodó, Mercedes, Palmitas, Ansina, Tacuarembó y Treinta y Tres.