Condenaron a prisión al hombre que asesinó a "El Negro Kevin": deberá cumplir más de 13 años en prisión

La Fiscalía de Homicidios de 4° Turno obtuvo la condena, mediante un proceso simplificado, de un hombre por el homicidio del cantante e influencer uruguayo Kevin Almada, conocido como “ El Negro Kevin ”.

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El ahora condenado fue hallado responsable de un delito de homicidio especialmente agravado por haberse cometido en presencia de menores de edad y recibió una pena de 13 años y 5 meses de penitenciaría .

Según informó Fiscalía, el hombre se entregó a las autoridades policiales por el crimen, ocurrido en setiembre de 2025 en el barrio Tres Ombúes , tras una discusión con la víctima.

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De acuerdo al parte policial divulgado en ese momento, el episodio ocurrió sobre las 16:30 en una vivienda ubicada en Real y Zubillaga, en La Teja . Un llamado al 911 alertó sobre disparos y sobre un hombre herido en la vía pública.

Cuando llegó la Policía encontró a Almada con múltiples impactos de bala. Testigos declararon que la víctima había discutido con un vecino y que, tras el intercambio, el agresor efectuó varios disparos con un revólver.

Quién era “El Negro Kevin”

Kevin Almada tenía 22 años y era una de las figuras emergentes de la música urbana uruguaya y las redes sociales.

Conocido artísticamente como “El Negro Kevin”, acumulaba miles de seguidores en plataformas digitales: tenía más de 53.000 seguidores en Instagram y cerca de 35.000 en TikTok.

El artista se hizo especialmente popular por la frase “a lo baraja”, una expresión que definía como estar “al 100, bien motivado”.

“Para mí ‘a lo baraja’ es estar como vos querés. Yo hago cosas que son ‘a lo baraja’. Estar en chancletas, sin remera y con un short es estar ‘a lo negro baraja’”, había dicho en una entrevista con Telemundo.

Embed - A Lo Baraja

Entre sus canciones más escuchadas estaba A lo baraja, junto al productor Lucas Bunnker y Negrito Pierre, tema que superó el millón de reproducciones en Spotify y alcanzó millones de visualizaciones en YouTube.

En otra entrevista, Almada describía así su vínculo con la música: “Me ponen el arroz con leche y tiro mis bases arriba. Le pongo el dulce del sabor”.

También había contado que comenzó grabando canciones con su teléfono celular. “Ahora todos los gurises me corren y parezco L-Gante, tremenda caravana”, expresó tiempo antes de su muerte.

Según había relatado en entrevistas, uno de sus objetivos era poder vivir de la música y ayudar económicamente a su madre.