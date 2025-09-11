Quién era "El Negro Kevin", el joven talento de la música urbana y las redes sociales asesinado en La Teja

Este miércoles el cantante e influencer uruguayo conocido como " Negro Kevin " , de 22 años, fue asesinado de varios disparos durante una discusión con otro hombre en plena vía pública, en el barrio La Teja .

Nacido como Kevin Almada , tenía tres antecedentes por hurto y tentativa de homicidio, según informó Subrayado. En algunas entrevistas comentó que soñaba con vivir de su música y mejorar la situación de su madre . Influenciado por Daddy Yankee , su ídolo de la música urbana, Kevin construyó una carrera en las redes sociales, donde acumulaba una importante base de seguidores. En Instagram tenía 53.000 , mientras que en TikTok su comunidad alcanzaba los 35.000 .

LA MUJER DE LA FILA Natalia Oreiro es La mujer de la fila: "Este no es un proyecto más; acepto el desafío de hacer, además de un hecho cinematográfico, algo social"

POLIFONÍA Claudia Fernández contó la difícil situación que vivió a los 17 años en Tailandia y cómo se salvó: "Era una tristeza tan enorme la que sentía"

Conocido por popularizar la frase “ a lo baraja ”, Kevin la definía como una expresión de estar " al 100, bien motivado ". En una de sus entrevistas, explicó que su pasión por la música era algo que sentía profundamente: "Me ponen el arroz con leche y tiro mis bases arriba. Le pongo el dulce del sabor", decía.

Entre sus canciones más exitosas, destaca "A lo baraja", una colaboración con el productor Lucas Bunnker y el músico Negrito Pierre, que superó el millón de reproducciones en Spotify y tiene más de 4,4 millones de reproducciones en YouTube. Otra de sus piezas populares, "Popozao", ya cuenta con más de 300.000 vistas en la plataforma.

"Para mí 'a lo baraja' es estar como vos querés. Yo hago cosas que son 'a lo baraja'. Estar en chancletas, sin remera y con un short es estar 'a lo negro baraja'", explicó Almada en una entrevista con Telemundo.

Antes de eso, Kevin se "acostaba y hacía música" y "grababa en el teléfono" sus canciones. "Ahora todos los gurises me corren y parezco L-Gante, tremenda caravana", valoró.

El tema, lanzado junto a los artistas Lucas Bunnker y Negrito Pierre, es una versión plenera de la canción A menina de vermelho, del joven brasileño MC Menor JP.

Embed - A Lo Baraja

Kevin, quien estaba ganando terreno en la escena de la música urbana, se iba a presentar el próximo sábado 20 de setiembre en la Trinidad Fest, en Flores, un evento en el que iba a compartir su música con sus seguidores.

El homicidio

De acuerdo con el parte policial, el hecho se dio sobre las 16:30 horas en el barrio La Teja, precisamente en una casa ubicada en Real y Zubillaga. Una llamada ingresó al 911 advirtieron por disparos y que luego se vio a un hombre tirado en la vía pública.

Cuando llegó el patrullero, confirmó que el cuerpo de Almada estaba en la calle con varios disparos en su cuerpo. Un testigo manifestó a los efectivos que la víctima discutió con un vecino y producto de eso, el presunto agresor efectuó seis disparos con un revolver.

La persona agregó, según su testimonio, que el autor de los disparos se fue por los fondos de las casas de la zona pero horas más tarde se entregó ante la Policía.

De acuerdo con el parte policial, al que accedió El Observador, una testigo aportó que un joven de 22 años asesinó a la víctima luego de que otro hombre le prestara el arma.

La Policía le pidió a un vecino de 82 años la grabación de las cámaras de seguridad, sin embargo, en las imágenes no se ve el momento del crimen.

Alrededor de dos horas antes de que se diera el asesinato, desde su cuenta de Instagram, el joven realizó un posteo.