Empresa gastronómica incumplió pagos a inversores, según informó Crowder al BCU

La plataforma de financiamiento colectivo Crowder, informó a la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central que la empresa Produits de France SAS ha incumplido con su obligación de pago de intereses y capital correspondiente a la emisión de Obligaciones Negociables realizada en octubre de 2024.

Hasta el momento, la firma había realizado entre tres y cuatro pagos de capital e intereses a los inversores y debía efectuar uno nuevo el último día hábil de enero de 2026, de acuerdo con el calendario que prevé abonos trimestrales.

La empresa gastronómica —conocida por sus marcas Saint Germain y Piazza Italia— hace uso del plazo de cura de 45 días previsto en una cláusula del documento de emisión, un período durante el cual puede regularizar el incumplimiento sin que se active la exigibilidad de la deuda.

En ese marco, Crowder procedió a suspender la cotización de los valores de la firma en la plataforma.

Antecedente

El pasado 26 de enero Crowder había comunicado como hecho relevante el incumplimiento de pago del emisor respecto del honorario anual correspondiente al contrato marco de servicios, así como de los demás contratos accesorios (Contratos de Entidad Registrante, Representante y Agente de Pagos).

A raíz de esta situación, Crowder convocó a una asamblea de obligacionistas, fijada para el viernes 13 de febrero de 2026.

En esa instancia, los alrededor de 300 inversores que apostaron por esta firma podrán decidir qué camino tomar y determinar, por ejemplo, la exigibilidad anticipada de la emisión. Lo que allí se defina será ejecutado por Crowder en su rol de intermediario.

En contexto

La emisión realizada en 2024 colocó ON por unos 5.240.000 unidades indexadas (UI), equivalentes a unos US$ 887.195 al tipo de cambio actual, con una contrapartida para los inversores de una renta fija bruta en UI del 8% anual, con un plazo de 54 meses y vencimiento en abril de 2029.

La operación tuvo como objetivo la ampliación a nuevos locales, reperfilamiento de deuda y mejora y perfeccionamiento de los procesos productivos.

Al poco tiempo de concretarse la emisión, Produits de France SAS utilizó el capital para la apertura de nuevos locales comerciales y para realizar inversiones en su centro de producción.

El plan comenzó a ejecutarse y la compañía inició su expansión mediante la apertura de nuevos locales de Saint Germain en la planta baja del Punta Carretas Shopping y también en la Alianza Francesa. Este crecimiento a gran escala en un corto período de tiempo incrementó su facturación en torno al 80%.

Sin embargo, la compañía se vio afectada a la hora de sostener ese crecimiento con inversión, lo que la llevó a una situación de estrés financiero que se refleja en los reportes anuales y cuatrimestrales presentados a sus inversores.

De hecho, días atrás Produits de France SAS compartió el reporte que describe su situación entre setiembre y diciembre de 2025. En ese informe da cuenta del rápido crecimiento, pero también de las dificultades asociadas. Allí menciona “problemas de rentabilidad estructural” y afirma que “el alto servicio de deuda hace impostergable la incorporación de un socio estratégico para respaldar este proceso de mejora operativa y de rentabilidad con capital, de la mano de una reestructura financiera que nos dé el tiempo necesario” para alcanzar los objetivos planteados.

La empresa gastronómica también menciona algunos escollos puntuales, como una baja imprevista de facturación del 25% interanual en su local del Punta Carretas Shopping, donde se preveía un pico de consumo que no se concretó, desde su perspectiva, a causa de las obras de remodelación del centro comercial.

Asimismo, en ese último informe la firma da cuenta del cierre de uno de los locales de la marca Piazza Italia en Tres Cruces, que no logró alcanzar los objetivos de venta y cuya operativa podía reasignarse a sus otros dos locales sin una afectación significativa de la facturación, al tiempo que se reducen costos.