Ronald Araújo será titular en Barcelona después de dos meses: enfrentará a Albacete por la Copa del Rey

El zaguero uruguayo Ronald Araújo será titular por primera vez después de dos meses en Barcelona este martes desde la hora 17 de Uruguay, cuando su equipo enfrente al Albacete por cuartos de final de la Copa del Rey.

El partido en Uruguay se podrá ver en los cables a través de Flow.

Araújo no integraba un once titular blaugrana desde el 25 de noviembre de 2025, cuando empezó el partido contra el Chelsea por la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League , en Stamford Bridge.

Ese día el defensor se fue expulsado por doble amarilla a los 44 minutos del primer tiempo, y su equipo terminó perdiendo 3-0.

Aquel episodio significó el comienzo del descanso por problemas anímicos que alejó a Araújo de las canchas hasta el 11 de enero, cuando ingresó un minuto en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid, ocasión en la que fue levantado en andas por sus compañeros e incluso levantó el trofeo.

En total, el uruguayo disputó 19 partidos en la actual temporada, con dos goles anotados. El de este martes será su quinto encuentro tras el descanso.

El rival de turno, Albacete, viene de eliminar en la ronda previa de la Copa del Rey al Real Madrid por 3-2, con un gol agónico de Jefté Betancor. Al igual que en aquella ocasión, el partido se jugará en el estadio Carlos Belmonte de Albacete.

El DT del Barcelona, Hansi Flick, eligió el siguiente once para el encuentro: Joan García; Joao Cancelo, Ronald Araújo, Eric García, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Marc Bernal; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.

Albacete, dirigido por Alberto González, jugará con: Raúl Lizoain; Lorenzo Aguado, Javi Moreno, Javi Villar, Carlos Neva, Dani Bernabéu; Capi, Antonio Pacheco, Ale Meléndez; Agustín Medina, y Antonio Puertas.