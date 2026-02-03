En dos años, Diego Aguirre ganó casi el doble de títulos con Peñarol que en sus tres pasajes anteriores como técnico

La foto familiar de Diego Aguirre y la copa en el festejo privado de Peñarol

Peñarol retorna a las prácticas este martes sobre la hora 17.30 tras ganarle a su rival acérrimo, Nacional, la Supercopa Uruguaya el pasado domingo. Lo hará pensando en el debut de la Liga AUF Uruguaya del próximo sábado a la hora 20.30 ante Montevideo City Torque.

Diego Aguirre, el entrenador carbonero, tendrá un día de bastante actividad, ya que tras el entrenamiento, concurrirá a un nuevo asado con los dirigentes del club, organizado por el presidente Ignacio Ruglio.

A su vez, Peñarol sigue a la espera del extremo colombiano Luis Angulo para las próximas horas.

La carrera de Diego Aguirre como técnico comenzó en 2002 con Plaza Colonia, y su buen desempeño llevó a que el contador José Pedro Damiani, lo contratara para Peñarol en 2003. No pudo obtener el Torneo Apertura, pero sí el Clausura de aquella temporada.

Luego, ganó el Campeonato Uruguayo en una final en la que derrotó a Nacional 1-0 con gol de Joe Bizera.

Su segundo pasaje en Peñarol fue desde comienzos de 2010 y allí volvió a ganar el Uruguayo y también contra Nacional. Además, obtuvo de forma invicta el Torneo Clausura.

En esos dos primeros pasajes por Peñarol, Diego Aguirre obtuvo cuatro títulos en tres años.

Su tercer pasaje por el club fue a comienzos de 2011 y llegó a la final de la Copa Libertadores.

El que transcurre en la actualidad es su cuarto periplo en los carboneros.

Diego Aguirre celebra el título de la Supercopa tras el clásico Peñarol vs Nacional Sebastián Britos y Diego Aguirre en Peñarol

Llegó en noviembre de 2023, jugó la final del Uruguayo pero la perdió con Liverpool.

Entre 2024 y enero de 2026, obtuvo siete títulos con Peñarol, casi el doble de los cuatro que ya había logrado en sus dos pasajes anteriores.

En estos últimos años, Diego Aguirre, como técnico aurinegro obtuvo el Torneo Apertura 2024, el Clausura del mismo año y el Campeonato Uruguayo de esa temporada.

A su vez, en 2025 logró el Torneo Intermedio, la Copa AUF Uruguay y el Torneo Clausura, El pasado domingo, ganó por primera vez en su carrera la Supercopa Uruguaya.

De los 11 títulos logrados como técnico de Peñarol en sus tres pasajes, obtuvo cuatro en los dos primeros y siete en este último período.