En dos años, Diego Aguirre ganó casi el doble de títulos con Peñarol que en sus tres pasajes anteriores como técnico
El entrenador carboneros sigue sumando logros al frente del club al que ama desde niño
3 de febrero 2026 - 14:40hs
La foto familiar de Diego Aguirre y la copa en el festejo privado de Peñarol
Instagram
Peñarol retorna a las prácticas este martes sobre la hora 17.30 tras ganarle a su rival acérrimo, Nacional, la Supercopa Uruguaya el pasado domingo. Lo hará pensando en el debut de la Liga AUF Uruguaya del próximo sábado a la hora 20.30 ante Montevideo City Torque.
La carrera de Diego Aguirre como técnico comenzó en 2002 con Plaza Colonia, y su buen desempeño llevó a que el contador José Pedro Damiani, lo contratara para Peñarol en 2003. No pudo obtener el Torneo Apertura, pero sí el Clausura de aquella temporada.