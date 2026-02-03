Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

En dos años, Diego Aguirre ganó casi el doble de títulos con Peñarol que en sus tres pasajes anteriores como técnico

El entrenador carboneros sigue sumando logros al frente del club al que ama desde niño

3 de febrero 2026 - 14:40hs
La foto familiar de Diego Aguirre y la copa en el festejo privado de Peñarol

La foto familiar de Diego Aguirre y la copa en el festejo privado de Peñarol

Instagram

Peñarol retorna a las prácticas este martes sobre la hora 17.30 tras ganarle a su rival acérrimo, Nacional, la Supercopa Uruguaya el pasado domingo. Lo hará pensando en el debut de la Liga AUF Uruguaya del próximo sábado a la hora 20.30 ante Montevideo City Torque.

Dos años de títulos para Aguirre

La carrera de Diego Aguirre como técnico comenzó en 2002 con Plaza Colonia, y su buen desempeño llevó a que el contador José Pedro Damiani, lo contratara para Peñarol en 2003. No pudo obtener el Torneo Apertura, pero sí el Clausura de aquella temporada.

Diego Aguirre e Ignacio Ruglio en Peñarol
PEÑAROL

Las cinco diferencias entre el asado que organizó Diego Aguirre en 2024 con los dirigentes de Peñarol y el que se llevará a cabo este martes

El festejo de Peñarol con las gorras con dedicatoria a Maximiliano Silvera
PEÑAROL

Mientras esperan por el colombiano Luis Angulo, en Peñarol desmienten la posibilidad del retorno de un jugador desnivelante con pasado en la selección uruguaya

Luego, ganó el Campeonato Uruguayo en una final en la que derrotó a Nacional 1-0 con gol de Joe Bizera.

Su segundo pasaje en Peñarol fue desde comienzos de 2010 y allí volvió a ganar el Uruguayo y también contra Nacional. Además, obtuvo de forma invicta el Torneo Clausura.

En esos dos primeros pasajes por Peñarol, Diego Aguirre obtuvo cuatro títulos en tres años.

Su tercer pasaje por el club fue a comienzos de 2011 y llegó a la final de la Copa Libertadores.

El que transcurre en la actualidad es su cuarto periplo en los carboneros.

Diego Aguirre celebra el título de la Supercopa tras el clásico Peñarol vs Nacional
Sebastián Britos y Diego Aguirre en Peñarol

Sebastián Britos y Diego Aguirre en Peñarol

Llegó en noviembre de 2023, jugó la final del Uruguayo pero la perdió con Liverpool.

Entre 2024 y enero de 2026, obtuvo siete títulos con Peñarol, casi el doble de los cuatro que ya había logrado en sus dos pasajes anteriores.

En estos últimos años, Diego Aguirre, como técnico aurinegro obtuvo el Torneo Apertura 2024, el Clausura del mismo año y el Campeonato Uruguayo de esa temporada.

A su vez, en 2025 logró el Torneo Intermedio, la Copa AUF Uruguay y el Torneo Clausura, El pasado domingo, ganó por primera vez en su carrera la Supercopa Uruguaya.

De los 11 títulos logrados como técnico de Peñarol en sus tres pasajes, obtuvo cuatro en los dos primeros y siete en este último período.

Año Título logrado
2003 Torneo Clausura
2003 Campeonato Uruguayo
2010 Torneo Clausura
2009-10 Campeonato Uruguayo
2024 Torneo Apertura
2024 Torneo Clausura
2024 Campeonato Uruguayo
2025 Torneo Intermedio
2025 Copa AUF Uruguay
2025 Torneo Clausura
2026 Supercopa Uruguaya
Temas:

Peñarol Diego Aguirre Torneo Clausura Torneo Apertura Campeonato Uruguayo Liga AUF Uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández
PEÑAROL

La cuenta oficial de Peñarol subió y celebró el video de Leonardo Fernández insultando a Christian Oliva

Darwin Núñez de Al-Hilal, persigue a Cristiano Ronaldo, de Al-Nassr por la Saudi Pro League de Arabia Saudita
ARABIA SAUDITA

Darwin Núñez tiene un nuevo compañero en Al-Hilal que competirá con su puesto, en un pase que hizo enfurecer a Cristiano Ronaldo

Ignacio Laquintana
PEÑAROL

Se le cayó otro pase a Peñarol: Ignacio Laquintana se fue a Huesca, que pelea el descenso en LaLiga 2 de España

Diego García 
PEÑAROL

El mensaje de Diego García, desde su prisión domiciliaria en Argentina, para festejar por Peñarol el título de la Supercopa ante Nacional

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos