Las cinco diferencias entre el asado que organizó Diego Aguirre en 2024 con los dirigentes de Peñarol y el que se llevará a cabo este martes

Peñarol vuelve en la tarde de este martes a los entrenamientos luego de haber conseguido el primer título oficial de la temporada 2026, la Supercopa Uruguaya, al derrotar en tanda de penales en el clásico a Nacional 4-2 tras igualar 0-0 en los 120 minutos.

Por otra parte, este martes habrá un asado entre los dirigentes y Diego Aguirre , como ocurrió en febrero de 2024.

Los dirigidos por Aguirre comenzarán a preparar el partido del sábado ante Montevideo City Torque que dará inició para el equipo a la Liga AUF Uruguaya 2026 en el Estadio Campeón del Siglo sobre la hora 20.30.

Como informó este lunes Referí, el entrenador carbonero tiene a cinco jugadores lesionados de cara a ese encuentro tras lo que fue el clásico, e intentará contar con al menos, alguno de ellos.

Las diferencias del asado de 2024 y el de este martes

El 16 de febrero de 2024, Diego Aguirre, tuvo una iniciativa: juntar a todos los directivos del club en su propio domicilio, junto a expresidentes como Juan Pedro Damiani y Jorge Barrera.

La sorpresa de la noche fue la llegada de Julio María Sanguinetti, presidente honorario, quien había sido invitado por Aguirre, pero que el resto de los invitados, no sabía que estaría presente.

También participaron entonces los exdirigentes Alejandro Ruibal, Ricardo Scaglia, Julio Luis Sanguinetti, Walter Pereyra y Gastón Tealdi.

La idea de Aguirre, según declaró en ese momento, era que "de una vez por todas, exista unidad en el club (entre los dirigentes)". Eso ocurrió hasta el final de esa temporada 2024 en la que Peñarol ganó de punta a punta el Campeonato Uruguayo, ganando el Torneo Apertura, el Clausura y terminó primero en la Tabla Anual, por lo que no fue necesario que se disputaran finales para definir al mejor del año. A su vez, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores.

En el inicio de este año, el 6 de enero, día que los aurinegros comenzaron la pretemporada en Los Aromos, algunos dirigentes organizaron un asado en Punta del Este al que concurrió Aguirre tras la práctica y volvió en la misma noche. A esa reunión, no concurrieron los dirigentes de la oposición, Rodolfo Catino, Edgardo Novick ni Evaristo González, por no estar de acuerdo con dicha reunión.

Entre aquel asado que organizó Diego Aguirre en 2024 y el de este martes de noche, existen algunas diferencias importantes que Referí explica:

El asado de este martes fue organizado por el presidente Ignacio Ruglio y no por Diego Aguirre. En 2024, se realizó en la casa del técnico de Peñarol, y esta vez, se hará en la barbacoa de la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves. A diferencia de aquella vez, no fueron invitados los expresidentes Jorge Barrera, Juan Pedro Damiani, ni el presidente honorario, Julio María Sanguinetti. Este 2026 es un año electoral, lo que no sucedía en 2024. Al asado están invitados exclusivamente los dirigentes titulares y sus primeros suplentes, lo que no implica que seguramente vaya alguno más.

Según pudo saber Referí, a diferencia de lo ocurrido el 6 de enero, en esta ocasión concurrirán Catino y Evaristo González, y en el caso de Novick, si no llega por tiempos, irá su suplente.