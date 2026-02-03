De Boston River a Qatar: la SAD anunció el préstamo de Marcos Gómez, juvenil que jugará en Al Kharaitiyat

Boston River anunció la salida en préstamo de Marcos Gómez , zaguero juvenil de 21 años, quien continuará su carrera en Qatar , más precisamente en Al Kharaitiyat de la Segunda división, equipo con el que ya firmó y lo presentó en sus redes.

El defensa de 1,91 metros jugará toda la temporada en el fútbol qatarí, que vuelve a llevar a un joven uruguayo a ese mercado.

“El Boca” Gómez, nacido en Treinta y Tres y con formativas en Atenas de San Carlos, donde debutó en Segunda y desde donde lo fichó el sastre en enero de 2025, ya fue presentado en las redes de Al Kharaitiyat.

“Es considerado uno de los defensores jóvenes más destacados del fútbol uruguayo, ya que se distingue por su fuerte físico y adecuada altura, lo que lo convierte en una excelente opción para ocupar la posición de central y fortalecer la línea defensiva del equipo”, destacaron desde el equipo qatarí.

URUGUAYOS El uruguayo ex Liverpool y Boston River que llega al fútbol español para jugar en Albacete, en su primera experiencia en Europa

URUGUAYOS Agustín Albarracín fue presentado en Cagliari, continuando la tradición de más de 20 uruguayos que jugaron en ese club de Italia; mirá el video y las fotos

En Boston River jugó 31 partidos en 2025, dos de ellos por Copa Libertadores y cuatro por Copa Sudamericana, los que le valieron para ser cedido a Al Kharaitiyat.

El defensa, que según Transfermarkt tiene una cotización de 600.000 euros, firmó el contrato y posó para la foto acompañado por su representante, Gastón Fernández, y por un directivo qatarí.

Marcos Gómez fue presentado en Al Kharaitiyat de Qatar Marcos Gómez fue presentado en Al Kharaitiyat de Qatar junto a su representante Gastón Fernández

Compras y ventas de Boston River en el actual mercado

En el actual período de pases, Boston River se destacó por la venta de Agustín Albarracín a Cagliari de Italia, uno de los pocos jugadores que en pasó a una de las grandes ligas de Europa en este mercado.

Como informó Referí, en diciembre de 2024, Boston River le compró a Wanderers el 100% de la ficha de Agustín Albarracín en US$ 400.000 con una cláusula que establecía que en caso de venderlo por encima de US$ 1.500.000 pagaría un bono por el mismo valor.

Agustín Albarracín fue presentado en Cagliari Agustín Albarracín fue presentado en Cagliari

Luego de utilizarlo durante toda la temporada 2025 (jugó 33 partidos, anotó 11 goles y una asistencia), en la que Boston River clasificó para la Copa Sudamericana 2026, la sociedad anónima deportiva (SAD) que maneja al club vendió a Cagliari al extremo izquierdo de 20 años en US$ 1.800.000 y se quedó con el 30% de una futura transferencia.

Pasando en limpio: Boston River paga US$ 800.000 a Wanderers, le queda una primera ganancia de US$ 1.000.000 por utilizarlo durante un año y se asegura casi la tercera parte de la ficha del jugador de las selecciones juveniles uruguayas para una segunda transferencia, con el jugador en acción en el fútbol italiano.

Además, el sastre espera cerrar los últimos detalles para confirmar la salida de Agustín Anello a la MLS de Estados Unidos.

Agustín Anello Boston River. Foto: BostonRiver Agustín Anello Foto: @BostonRiver

El club también hizo una inversión a futuro al comprar tres juveniles de Nacional en una operación de US$ 1.5 millones aproximadamente por ellos: Facundo Saldaña, Juan Gancheff, ambos campeones de sub 16, e Ignacio Fernández, de sub 17, también campeón invicto en 2025.