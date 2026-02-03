¿Qué vacunas exige Brasil para entrar desde Uruguay?
Sin necesidad de tramitar visa y con precios atractivos, el Ministerio de Salud del país vecino ratificó la recomendación de adquirir la dosis contra la enfermedad.
3 de febrero 2026 - 13:39hs
La temporada de verano 2026 sigue su curso y en la antesala de los festejos por carnaval, Brasil vuelve a posicionarser como uno de los destinos preferidos para el turismo uruguayo.
Según Fernando Cambón, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), la comparación entre 2024 y 2025 muestra un crecimiento anual cercano al 20% en términos generales, aunque para algunos operadores, la suba puede alcanzar hasta el 50%. “La estimación es un crecimiento adicional de más del 20% para el 2026”, señaló.
Sin necesidad de tramitar visa y con precios atractivos, el Ministerio de Salud brasileño ratificó la recomendación de adquirir la vacuna contra la fiebre amarilla. Es que si bien no es obligatoria, el incentivo gana espacio al ser el país vecino parte de una de las Zonas de riesgo de transmisión.
¿Cuáles son las áreas de Brasil donde se recomienda estar vacunado contra la fiebre amarilla?
Áreas de Brasil donde se recomienda tener aplicada la vacuna contra la fiebre amarilla, según la OMS
Rorama
Amapá
Amazonas
Pará
Acre
Rondónia
Mato Grosso
Mato Grosso Do Sul
Maranhäo
Tocantins
Goiás
Sáo Paulo
Paraná
Santa Catarina
Río Grande Do Sul
Piaui (Oeste y Sur)
Bahía
Minas Gerais
Espíritu Santo
Río de Janeiro
Áreas sin recomendación de vacunación, según la OMS
Piaui (Este y Norte)
Ceará
Río Grande Do Norte
Paraiba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
¿A quiénes se recomienda estar vacunado contra la fiebre amarilla para viajar a Brasil?
La vacuna contra la fiebre amarilla se recomienda para todas las personas entre 9 meses y 59 años de edad, y es aún más importante para quienes viven, trabajan, viajan o se reubican, y para los trabajadores rurales y las personas que practican actividades de turismo y ocio, como el ecoturismo, la pesca y los deportes de aventura en zonas de riesgo.
¿Cuáles son los síntomas de la fiebre amarilla?
La fiebre amarilla comienza repentinamente con síntomas similares a los de otras enfermedades virales:
Fiebre
Escalofríos
Dolor de cabeza severo
dolores corporales
Náuseas y vómitos
Debilidad
La mayoría de las personas mejoran en pocos días. Sin embargo, en casos graves, la afección puede progresar a ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), sangrado, riesgo de complicaciones y la muerte.