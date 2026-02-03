Dólar
/ Nacional / SALUD

¿Qué vacunas exige Brasil para entrar desde Uruguay?

Sin necesidad de tramitar visa y con precios atractivos, el Ministerio de Salud del país vecino ratificó la recomendación de adquirir la dosis contra la enfermedad.

3 de febrero 2026 - 13:39hs
FIEBRE AMARILLA

La temporada de verano 2026 sigue su curso y en la antesala de los festejos por carnaval, Brasil vuelve a posicionarser como uno de los destinos preferidos para el turismo uruguayo.

Según Fernando Cambón, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), la comparación entre 2024 y 2025 muestra un crecimiento anual cercano al 20% en términos generales, aunque para algunos operadores, la suba puede alcanzar hasta el 50%. “La estimación es un crecimiento adicional de más del 20% para el 2026”, señaló.

image
Carnaval de R&iacute;o de Janeiro 2026

Carnaval de Río de Janeiro 2026

Sin necesidad de tramitar visa y con precios atractivos, el Ministerio de Salud brasileño ratificó la recomendación de adquirir la vacuna contra la fiebre amarilla. Es que si bien no es obligatoria, el incentivo gana espacio al ser el país vecino parte de una de las Zonas de riesgo de transmisión.

¿Cuáles son las áreas de Brasil donde se recomienda estar vacunado contra la fiebre amarilla?

Áreas de Brasil donde se recomienda tener aplicada la vacuna contra la fiebre amarilla, según la OMS

image
Áreas de Brasil donde se recomienda estar vacunado contra la fiebre amarilla

Áreas de Brasil donde se recomienda estar vacunado contra la fiebre amarilla

  • Rorama
  • Amapá
  • Amazonas
  • Pará
  • Acre
  • Rondónia
  • Mato Grosso
  • Mato Grosso Do Sul
  • Maranhäo
  • Tocantins
  • Goiás
  • Sáo Paulo
  • Paraná
  • Santa Catarina
  • Río Grande Do Sul
  • Piaui (Oeste y Sur)
  • Bahía
  • Minas Gerais
  • Espíritu Santo
  • Río de Janeiro

Áreas sin recomendación de vacunación, según la OMS

  • Piaui (Este y Norte)
  • Ceará
  • Río Grande Do Norte
  • Paraiba
  • Pernambuco
  • Alagoas
  • Sergipe

¿A quiénes se recomienda estar vacunado contra la fiebre amarilla para viajar a Brasil?

La vacuna contra la fiebre amarilla se recomienda para todas las personas entre 9 meses y 59 años de edad, y es aún más importante para quienes viven, trabajan, viajan o se reubican, y para los trabajadores rurales y las personas que practican actividades de turismo y ocio, como el ecoturismo, la pesca y los deportes de aventura en zonas de riesgo.

¿Cuáles son los síntomas de la fiebre amarilla?

La fiebre amarilla comienza repentinamente con síntomas similares a los de otras enfermedades virales:

  • Fiebre
  • Escalofríos
  • Dolor de cabeza severo
  • dolores corporales
  • Náuseas y vómitos
  • Debilidad

La mayoría de las personas mejoran en pocos días. Sin embargo, en casos graves, la afección puede progresar a ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), sangrado, riesgo de complicaciones y la muerte.

