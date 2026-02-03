¿Qué vacunas exige Brasil para entrar desde Uruguay?

La temporada de verano 2026 sigue su curso y en la antesala de los festejos por carnaval, Brasil vuelve a posicionarser como uno de los destinos preferidos para el turismo uruguayo.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Según Fernando Cambón, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), la comparación entre 2024 y 2025 muestra un crecimiento anual cercano al 20% en términos generales, aunque para algunos operadores, la suba puede alcanzar hasta el 50%. “La estimación es un crecimiento adicional de más del 20% para el 2026”, señaló.

image Carnaval de Río de Janeiro 2026 Sin necesidad de tramitar visa y con precios atractivos, el Ministerio de Salud brasileño ratificó la recomendación de adquirir la vacuna contra la fiebre amarilla. Es que si bien no es obligatoria, el incentivo gana espacio al ser el país vecino parte de una de las Zonas de riesgo de transmisión.

¿Cuáles son las áreas de Brasil donde se recomienda estar vacunado contra la fiebre amarilla? Áreas de Brasil donde se recomienda tener aplicada la vacuna contra la fiebre amarilla, según la OMS image Áreas de Brasil donde se recomienda estar vacunado contra la fiebre amarilla Rorama

Amapá

Amazonas

Pará

Acre

Rondónia

Mato Grosso

Mato Grosso Do Sul

Maranhäo

Tocantins

Goiás

Sáo Paulo

Paraná

Santa Catarina

Río Grande Do Sul

Piaui (Oeste y Sur)

Bahía

Minas Gerais

Espíritu Santo

Río de Janeiro Áreas sin recomendación de vacunación, según la OMS Piaui (Este y Norte)

Ceará

Río Grande Do Norte

Paraiba

Pernambuco

Alagoas

Sergipe ¿A quiénes se recomienda estar vacunado contra la fiebre amarilla para viajar a Brasil? La vacuna contra la fiebre amarilla se recomienda para todas las personas entre 9 meses y 59 años de edad, y es aún más importante para quienes viven, trabajan, viajan o se reubican, y para los trabajadores rurales y las personas que practican actividades de turismo y ocio, como el ecoturismo, la pesca y los deportes de aventura en zonas de riesgo.

¿Cuáles son los síntomas de la fiebre amarilla? La fiebre amarilla comienza repentinamente con síntomas similares a los de otras enfermedades virales: Fiebre

Escalofríos

Dolor de cabeza severo

dolores corporales

Náuseas y vómitos

Debilidad La mayoría de las personas mejoran en pocos días. Sin embargo, en casos graves, la afección puede progresar a ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), sangrado, riesgo de complicaciones y la muerte.