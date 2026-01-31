Brasil en auge entre los uruguayos: qué explica esta tendencia y por qué no se puede comparar con el fenómeno de Argentina en 2023

Aunque Brasil siempre ha sido uno de los destinos estrella para los uruguayos, en el último tiempo el país vecino registra un fuerte crecimiento en el flujo de viajeros uruguayos que se evidencia al recorrer historias de Instagram y se confirma en la voz de los especialistas del sector turístico.

Según Fernando Cambón, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), la comparación entre 2024 y 2025 muestra un crecimiento anual de turistas uruguayos cercano al 20% en términos generales, aunque en algunos destinos y operadores puntuales el aumento puede alcanzar hasta el 50%.

De cara a 2026, si bien la operativa se concentra por ahora en la temporada estival y aún no hay cifras cerradas, la expectativa del sector es que la tendencia continúe . “La estimación es un crecimiento adicional de más del 20% para el 2026”, señaló Cambón.

Nubank podrá operar como banco nacional en Estados Unidos: qué implica esta expansión para la fintech brasileña

All inclusive y vuelos directos: lo que buscan los uruguayos para viajar en Semana de Turismo

Desde el punto de vista económico uno de los factores clave que explica esta tendencia es que el tipo de cambio en relación con Brasil resulta hoy favorable para los uruguayos . A esto se le suma que el destino se caracteriza por ser competitivo en los denominados gastos extras, como alimentación y compras, rubros que tienen un peso significativo en el presupuesto del viajero.

Sin embargo, el fenómeno va más allá de lo estrictamente económico.

“El producto de destino Brasil siempre ha sido para el consumidor uruguayo muy apetecible, aún en circunstancias donde lo cambiario no eran favorables al mercado uruguayo”, explicó el titular de Audavi.

En este sentido, una de las claves para impulsar la demanda en el último tiempo ha sido la mejora en la conectividad aérea, con la incorporación de vuelos directos y nuevas rutas aéreas.

Aeropuerto Internacional de Carrasco.JPG

Según datos brindados por Aeropuertos Uruguay a Café y Negocios, la conectividad entre Uruguay y Brasil tiene hoy más de 50 frecuencias semanales operadas por cinco aerolíneas y distribuidas en siete ciudades brasileñas. San Pablo concentra la mayor oferta, con 31 vuelos semanales a cargo de Latam (24) y GOL (7). Le sigue Río de Janeiro, con 15 frecuencias semanales, operadas por JetSmart (7), GOL (4) y SKY Airline (4). Además, Azul conecta a los uruguayos con Recife y Curitiba, con dos vuelos semanales cada destino, mientras que GOL opera una frecuencia semanal a Fortaleza. SKY Airline, por su parte, suma tres vuelos semanales a Salvador de Bahía y tres a Florianópolis, ampliando la oferta hacia el nordeste y el sur de Brasil para los uruguayos.

“Las compañías tratan de no competir en los vuelos directos porque no tenemos un mercado para tal dimensión, entonces eso ha sido muy bueno para el consumidor, que aprecia la optimización de horarios y la comodidad, más allá del valor, ya que igual el mercado está dispuesto a pagar para tener esa conveniencia”, dijo Cambón sobre la diversificación de destinos.

En este escenario, Salvador de Bahía se consolidó como una de las principales puertas de entrada al nordeste brasileño, con una expansión progresiva hacia otros estados de la región que permite ampliar la estacionalidad del destino. Esto hace que la demanda se mantenga activa durante todo el año, a diferencia de otros destinos populares como Florianópolis y las ciudades ubicadas desde Río de Janeiro hacia el sur, cuya comercialización se concentra casi exclusivamente en la temporada de verano.

Además, esta mayor oferta de vuelos, acompañada por una estabilización de las tarifas, ha ampliado el abanico de opciones tanto para segmentos estándar como de mayor poder adquisitivo. De hecho, en el norte del país vecino, algunos resorts brasileños se comercializan a precios similares -o incluso superiores- a los del Caribe, con la ventaja de contar con vuelos directos, un diferencial cada vez más valorado por el consumidor.

A estos factores se suma un elemento clave: la seguridad del clima. Tras dos temporadas marcadas por varios días de lluvia y bajas temperaturas en Uruguay, muchos viajeros comienzan a inclinarse por destinos que ofrezcan mayores garantías de sol y calor.

La señal económica que muestra el crecimiento y las nuevas formas de consumo

aplicaciones apps celular Pixabay

En lo que va de la temporada de verano, más de 70.000 uruguayos utilizaron Prex para realizar pagos con Pix en Brasil, un sistema de pagos instantáneos creado por el Banco Central de este país. Esta cifra, dijeron desde la empresa, duplica la cantidad de transacciones del verano anterior.

Los pagos se concentraron principalmente en gastos cotidianos y alojamiento. Los rubros con mayor volumen de transacciones fueron supermercados, farmacias, indumentaria y hotelería. En cuanto a los destinos, el mayor volumen de operaciones se registró en São Paulo, Río de Janeiro y Florianopolis.

Como antecedente, en 2025 la mitad del gasto realizado en el país vecino se canalizó a través de esta billetera digital, una tendencia que se mantiene en la actual temporada de verano.

“El crecimiento del uso de Pix a través de Prex refleja un cambio en la forma en que los uruguayos gestionan sus gastos cuando viajan a Brasil, transformándose en una herramienta indispensable. Pagar desde el celular, en moneda local, con un tipo de cambio transparente y de forma inmediata, se volvió parte de la experiencia de viaje”, señaló Matías Carro, country manager de Prex en Uruguay.

¿Se puede comparar con el fenómeno Argentina?

buenos-aires-2437858_1920webp

El 2023 fue un año récord en viajes de uruguayos a Argentina, con casi 3,9 millones de desplazamientos al país vecino, concentrados principalmente en la capital argentina.

Consultado sobre si el fenómeno de auge de Brasil puede compararse de alguna manera con el boom hacia Argentina, Cambón fue categórico y dijo que lo de Argentina fue “excepcional”.

El vicepresidente de Audavi explicó además que este fenómeno, que estuvo impulsado casi exclusivamente por la diferencia cambiaria, se concentró mayoritariamente en Buenos Aires, y no se extendió de forma masiva a otros destinos como la Patagonia, Ushuaia o El Calafate.

“No hay puntos de comparación: son fenómenos distintos. En Brasil lo que se da es una oferta multidestino, con opciones para todos los nichos de precios, desde el turismo terrestre en el sur hasta productos de sol y playa, sierra o termal”, concluyó.

Lo que se viene

rio-janeiro-cientos-personas-aprovechan-el-dia-sol-del-verano-refrescarse-la-playa-ipanema.webp

Según adelantó Cambón, desde el sector proyectan que la tendencia continúe en aumento, impulsada por una mayor conectividad aérea, con novedades como la reciente incorporación de la ruta aérea directa hacia Fortaleza por parte de GOL, que amplía la oferta hacia el nordeste brasileño.

A esto se suma otro nicho que tiene oportunidad de crecimiento: los cruceros de verano a Brasil, que ofrecen tarifas competitivas para quienes buscan esta experiencia de viaje.

En paralelo, los números que manejan las agencias de viaje de cara a la Semana de Turismo confirman que la tendencia se mantiene en expansión, reforzando la proyección positiva del sector para los próximos meses.

Según adelantaron desde Jetmar, para estas fechas el destino turístico creció aproximadamente un 40% en comparación con el año anterior

En el caso de Hiperviajes la preferencia por Brasil por parte de los uruguayos creció un 17% en relación con el año pasado para esta semana de vacaciones, y TocToc Viajes sostuvo que puso a disposición un 20% más de lugares para Brasil que el año pasado.

Entre los destinos más demandados por los viajeros uruguayos se destacan Río de Janeiro y Búzios. En el nordeste brasileño, la preferencia se concentra en Recife, Porto de Galinhas, Maragogi, Maceió, Natal, Pipa, Salvador de Bahía y Porto Seguro, mientras que Florianópolis continúa siendo uno de los puntos más elegidos del sur del país.

¿Cuánto sale viajar a este destino?

Si bien depende del destino, del tipo de hotel, del régimen de comidas y del pasaje elegido, existen opciones de paquetes de viaje para Semana de Turismo o Semana Santa en Hiperviajes a partir de US$ 900 a Brasil con siete noches de alojamiento, desayuno y pasaje aéreo con seguro de asistencia en viaje.

En el caso de Jetmar, el precio de partida de los paquetes a Río de Janeiro es de US$ 1.080 por persona, que incluyen pasaje aéreo en vuelo chárter, siete noches de alojamiento con desayuno y traslados de llegada y salida.

En paquetes aéreos los precios de TocToc Viajes parten de US$ 940 a Salvador de Bahía con vuelo de línea, siete noches de alojamiento en hotel tres estrellas. “Las opciones con vuelo chárter son un poco más caras pero con vuelo directo, por ejemplo a Cabo Frío por US$ 1.126 por persona en base doble”, indicó su CEO, Andrés Gil.