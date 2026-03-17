La Expoactiva arranca con muy buen ánimo en las empresas y un momento de grises en los productores

La Expoactiva 2026 se desarrollará con un ánimo fortalecido en el segmento de las empresas expositoras y con un panorama lejos del ideal en el sector de los productores , señaló Arturo Wilson, expresidente de la Asociación Rural de Soriano (ARS), actual directivo e integrante del conjunto de directores de la exposición que comenzará este miércoles 18 de marzo.

" El ánimo de los expositores es muy bueno , están muy bien, en las zafras anteriores los productores han podido cumplir y se ve en las empresas muchas ganas de estar, notamos mucho ímpetu ", afirmó.

Destacó que si bien es muy importante el número de empresas que concurren todos los años, renovando su participación, lo que demuestra la utilidad de la Expoactiva Nacional, "es un año en el que vemos que hay mucha renovación, muchas empresas nuevas, tenemos al campo realmente lleno y eso nos entusiasma a todos".

EXPOACTIVA 2026 El valor especial de la Expoactiva en un momento desafiante para el agro y la convicción que señaló la ARS

La comercialización de los stands para esta edición de la Expoactiva sorprendió para bien a la organización: "Ha sido impresionante la velocidad con la que las empresas fueron confirmando su presencia luego de la edición pasada y a eso ahora le estamos agregando que vemos una calidad muy grande en los stands, con mucha inversión, eso es también algo muy valioso y que realmente agradecemos , que participen y que lo hagan con tantas ganas", expresó.

DSC_0239 Arturo Wilson, director de Expoactiva. Foto: Juan Samuelle (archivo)

Productores: un año con muchos grises

Otra lectura existe, señaló Wilson, cuando se pone el foco en los productores, grandes protagonistas en cada exposición de la ARS: "Ahí depende mucho de cada caso, es complejo, es más heterogeneo, el escenario es muy bravo y sobre todo en esta zona del país donde ha llovido poco o nada en todo lo que va del verano prácticamente, en muchos lugares la última lluvia fue el 2 de enero y lo climático es muy importante y más en medio de una zafra de cultivos".

Añadió que "hay muchos grises, porque la ganadería está muy bien y el que tiene una pata más ganadera que agrícola tiene un panorama diferente al que es principalmente agricultor, que tiene menos tranquilidad porque es real que esta zafra de cultivos de verano no será buena, aunque llueva ahora y eso repercute para mal en los productores, en su ánimo y financieramente, ojalá que lo adverso sea lo más leve posible".

Aspectos positivos a tener en cuenta, mencionó, son que "el productor ya sabe de tener que pasar por malas y ponerse como meta recuperarse, tiene mucha capacidad, sabe cómo moverse y las ganas siempre están aunque haya un golpe duro, eso es fundamental para las familias de los productores, los que trabajan con ellos, para toda la cadena y para todo el Uruguay".

"Es un momento para pasarlo del modo menos complicado posible, sin dudas no es fácil para muchos productores, pero bueno, entendemos que en momentos como el de ahora la Expoactiva está precisamente para colaborar de muchas maneras por todo lo que se puede ver en el predio de exposiciones en los cuatro días", reflexionó.

El contexto

La edición 29 de la Expoactiva Nacional, muestra estrenada en 1992 para celebrar los 100 años de la ARS, se realizará durante cuatro días en el campo de exposiciones de la ARS, con acceso en el km 255 de la ruta 2 y un programa que se actualiza a diario en el sitio expoactiva.com.uy.

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Estamos muy cerca, @Expoactiva Nacional en los descuentos… pic.twitter.com/wz0WO7YvwD — Arturo Wilson (@Arturo13Wilson) March 14, 2026

Nuevas obras en el campo de la ARS

Wilson, además de las consideraciones ya expuestas, destacó que tras la Expoactiva del año pasado se realizaron nuevas obras en el predio, para mejorar la red de caminería interna y externa: "Por definirlo de un modo sencillo, aunque llueva, la gente podrá recorrer toda la exposición desde la zona de estacionamientos y cada sector interno sin tener que pisar pasto ni barro, transitando por calles".

Además, hubo obras de ingeniería adicionales que permitirán que si llueve el predio solo reciba el agua que caiga directamente sobre el mismo, pero no agua que escurra desde otros campos (desde unas 30 hectáreas), tras el diseño e instalación de muros de contención.

"Eso permitirá, por ejemplo, que si este jueves llueve mucho, porque alguna lluvia se anunció y ojalá lleguen porque hacen falta, la gente al otro día pueda disfrutar sin inconvenientes de toda la exposición", comentó.

Tecnología: activas de drones y viales

Wilson informó, finalmente, que quienes concurran a la Expoactiva Nacional podrán aprovechar varias novedades con relación a las ediciones anteriores, destacando entre ellas una activa en la que participarán empresas de drones con varios modelos y utilizaciones y también un área de activa para maquinaria vial, lo que se añadirá a las tradicionales demostraciones activas de maquinaria e implementos en los segmentos pulverización, siembra, cosecha, forrajeras y riego.

Primera gran actividad: los intendentes

La primera actividad de alta relevancia en un nutrido conjunto de propuestas de la Expoactiva 2026, prevista para la mañana de este martes 17, en el día previo al de la apertura de la muestra al público, será la realización del Congreso Nacional de Intendentes, en la Sala de Conferencias, con el jefe departamental de Soriano como anfitrión, Guillermo Besozzi.