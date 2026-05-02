Aguada volvió a ser sancionado y terminará último en la Liguilla, que se define este sábado: así está la tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

La Liga Uruguaya de Básquetbol ( LUB ) de la temporada 2025/2026 se ha caracterizado por la gran cantidad de sanciones que recibieron los clubes . Este viernes se confirmó la quita de tres puntos a Nacional por los incidentes en el clásico contra Peñarol , y ahora Aguada perdió otros dos puntos por lo ocurrido en el último encuentro ante el tricolor, para llegar a la quita de seis unidades en el torneo.

La Federación Uruguaya de Basketball ( FUBB ) sancionó al aguatero con la quita de dos puntos , luego de que fuera denunciado por insultos y el lanzamiento de proyectiles en la derrota 98-94 con Nacional del pasado sábado.

Aguada había comenzado la temporada con dos puntos menos por incidentes ocurridos la temporada pasada. Luego perdió otras dos unidades por hechos ocurridos en un partido ante Cordón por la fase regular, y este sábado llegó a los seis puntos perdidos en una temporada.

Con esta nueva quita de dos unidades, el aguatero aseguró el sexto y último lugar de la tabla de la Liguilla , a falta de la última fecha, que se jugará este sábado. Tiene 45 puntos , lo que lo deja a dos puntos de Nacional, Hebraica Macabi y Malvín , y a uno de Defensor Sporting .

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Cada victoria vale dos puntos y el equipo perdedor se lleva una unidad, por lo que Aguada no podrá salir del último lugar pase lo que pase en la última fecha, y sabe que se enfrentará al tercero de la tabla en los playoffs de la LUB.

Cuatro de los seis equipos que están en la Liguilla sufrieron la quita de puntos en el transcurso de la actual temporada: Aguada perdió seis unidades, Nacional y Peñarol cinco y Malvín tres.

En el Reclasificatorio, que se terminó a fechas de su cierre por votación de los clubes con Biguá y Urunday Universitario ya clasificados, también habían sufrido la pérdida de unidades Unión Atlética (cinco puntos) y Cordón (dos puntos).

Así se juega la última fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Día Hora Cancha Partido Sábado 2 de mayo 21:30 Malvín Malvín vs Aguada Sábado 2 de mayo 21:30 Gran Parque Central Nacional vs Defensor Sporting Sábado 2 de mayo 21:30 Palacio Peñarol Peñarol vs Hebraica Macabi

La tabla de posiciones de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol a una fecha del final

Equipo Puntos Partidos jugados Ganados Perdidos Máximo Mínimo Peñarol 51 31 25 6 53 52 Nacional 47 31 21 10 49 48 Hebraica Macabi 47 31 16 15 49 48 Malvín 47 31 18 13 49 48 Defensor Sporting 46 31 15 16 48 47 Aguada 45 31 20 11 47 46

Orden de los playoffs

1- Peñarol vs 8- Urunday Universitario

2- vs 7- Biguá

3- vs 6 Aguada

4- vs 5

En caso de que uno o más equipos queden igualados en puntos, las posiciones se definirán por los partidos jugados por los equipos en la temporada.