Las versiones de Nacional y Peñarol sobre los incidentes del clásico, las posibles sanciones y el tremendo impacto sobre los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol

La hinchada de Nacional cometió el miércoles graves incidentes al término del clásico que su equipo perdió 84-82 contra Peñarol en el Polideportivo del Gran Parque Central, por la segunda rueda de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol, y el escenario deportivo del torneo puede cambiar drásticamente a escasos días del inicio de los playoffs.

Al término del partido, hinchas de Nacional invadieron la cancha y acometieron contra jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de Peñarol.

La seguridad de ambos equipos impidió el contacto entre las partes y la Policía rápidamente intercedió dentro del escenario de juego. Un efectivo lanzó una bala de goma hacia el techo del recinto.

Un hincha de Nacional lanzó un objeto contra la delegación de Peñarol hiriendo en la ceja al dirigente Gustavo Pérez .

Nacional 82-84 Peñarol: el carbonero ganó otra vez en el Parque un clásico infartante por la Liga Uruguaya de Básquetbol; molestos, hinchas locales invadieron la cancha, hirieron a un dirigente rival, y el albo se expone a duras sanciones

Norris Cole debutó en Peñarol que le ganó con autoridad a Aguada para recuperarse de otra quita de puntos generada por sus hinchas

La versión de los hechos del Gallo López, presidente de Nacional

"Lo que pasó fue que los jugadores y el staff de Peñarol se tendrían que haber ido enseguida y la demoraron, y la seguridad de Peñarol no los sacó enseguida como sí hicieron con nosotros cuando fuimos al Palacio. Estaba estipulado que apenas terminara el partido se tenían que ir y se quedaron festejando. Hubo gestos, algunas provocaciones y la gente reaccionó, lo cual obviamente está mal, no lo compartimos y nos perjudica, probablemente tengamos quita de puntos y cierres de cancha. No debería haber pasado y creo que la Policía, creo que actuó tarde", expresó Luis "Gallo" López, presidente del básquetbol de Nacional, a Referí.

"No sé qué tipo de bala era la que tiraron, supongo que era para disuadir, pero no sé para dónde tiraron. Los únicos perjudicados somos nosotros, el equipo porque seguramente nos saquen puntos y nos apliquen cierres de cancha", agregó.

El 8 de abril, cuando los mismos equipos se enfrentaron en el Palacio Peñarol, la hinchada aurinegra exhibió un Jocker colgado del techo del Palacio, una bandera robada, una gallina inflable con los colores de Nacional y le lanzó proyectiles a los jugadores tricolores cuando estos se retiraban, luego de ganar el partido.

El 16 de abril, Peñarol fue sancionado con quita de tres puntos, siete cierres de cancha y una multa de 24.000 unidades indexadas.

La versión de los hechos de Daniel Tealdi, dirigente de Peñarol

"La filmación de Tenfield es clara con lo que pasó. Cuando termina el partido, los jugadores de los dos equipos se saludan, se dan media vuelta y se van. No estuvieron más de 10 segundos en cancha. Lo mismo que en el Palacio Peñarol donde se hace el ritual en el que se juntan los 12 jugadores y se van. No vi a ningún jugador de Peñarol haciendo gestos", dijo Daniel Tealdi, dirigente del básquetbol de Peñarol a Referí.

"En el último cuarto, la hinchada de Nacional ya estaba adentro de la cancha, del lado de enfrente a la mesa de control y había gente parada en las barandas; es el ambiente de la cancha de Nacional que tiene poco retiro", denunció Tealdi.

"Cuando los jugadores se empiezan a ir, siempre nos quedamos para el final con Santiago (Sánchez, presidente del básquetbol de Peñarol), cuando de repente sentimos una especia de murmullo y al mirar atrás se nos venía encima un malón de gente. Lo primero que pensé fue: '¿de acá cómo salimos?' porque la puerta es chica y éramos 50 personas para salir y el personal de seguridad es toda gente grande", comentó.

La utilería ya había sido retirada en el tercer cuarto y Peñarol salió por la sala de pesas que da atrás a uno de los aros, rumbo a las canchas de tenis que tiene el predio del Gran Parque Central. Ahí entró la fuerza de choque que ya estaba en la puerta y se oyó el disparo. Si no era por eso, no sé si alguno la contaba. Tanto la seguridad de Peñarol como la de Nacional nos protegió, pero en número eran 20 contra 80 hinchas que se venían arriba", indicó el directivo.

Tealdi dijo que durante el partido hubo cánticos "lamentables" de hinchas de Nacional, "gestos ofensivos" pero no hubo violencia física ni lanzamientos de proyectiles.

Contó que Gustavo Pérez, al recibir el impacto en la ceja y comenzar a sangrar, quedó "shockeado" pero era tanto el "apuro" que igual lo sacaron con el grupo de apuro. El médico de Peñarol lo atendió rápidamente pero recién en el Palacio le aplicó gasa. "Salimos en 30 segundos de la cancha de Nacional", reveló.

Las posibles sanciones que puede recibir Nacional

La pena por el hecho que cometieron los hinchas de Nacional está castigada con quita de dos a seis puntos, pero la misma se puede ver agravada por la lesión de una persona y también atemperada si el club identifica a algunos de los hinchas que provocaron los desmanes.

También se preven multas y cierres de cancha.

Los árbitros, Andrés Bartel, Gonzalo Salgueiro y Adrián Vázquez, solo estamparon "insultos" en el informe confidencial porque apenas terminó el partido fueron retirados por su guardia de seguridad propia.

Serán los veedores de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) los que informen todos los insucesos del final al Tribunal de Penas que integran Walter Martínez, Eduardo Albuistur, Rossana Tarullo, Fernando Rígoli y Carlos Scuro.

El Tribunal dará traslado de las denuncias a las partes que tendrán 48 horas para presentar su defensa. Lo recibirán este jueves a última hora y tendrán tiempo hasta el lunes a la hora 18.00 para contestar.

Luego el Tribunal se tomará unos días para analizar los hechos, los descargos y adoptar su decisión. Si actúan en régimen de urgencia, el fallo puede salir el jueves o viernes de la semana próxima.

El impacto sobre la tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Nacional está bien perfilado para terminar como número 2 de los playoffs y Peñarol con el 1. De terminar así, ambos equipos solo se podrían cruzar en la final.

Ahora, si Nacional recibe quita de puntos puede caer en la tabla y eso alterará los cruces para los playoffs.

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Máximo Mínimo Peñarol* 49 30 24 6 53 51 Nacional** 46 29 19 10 52 49 Hebraica Macabi 46 30 16 14 50 48 Malvín** 46 30 18 12 50 48 Aguada*** 45 29 20 9 51 48 Defensor Sporting 44 30 14 16 48 46

* Sufrió quinta de 5 puntos

** Sufrieron quita de 2 puntos

*** Sufrió quita de 4 puntos

Los partidos que quedan de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Los clubes analizan, por estas horas, no jugar la última fecha hasta tanto no salga el fallo que eventualmente castigaría a Nacional.

Se entiende que dicho fallo puede alterar el orden de los playoffs y cada equipo quiere jugar con las cartas del posible cruce.

Día Hora Cancha Partido Sábado 21.30 Aguada Aguada vs Nacional Martes 21.15 Welcome Defensor Sporting vs Aguada Martes 21.15 Gran Parque Central Nacional vs Hebraica Macabi Martes 21,15 Palacio Peñarol Peñarol vs Malvín Sábado 2 de mayo 21.15 Malvín Malvín vs Aguada Sábado 2 de mayo 21.15 Gran Parque Central Nacional vs D. Sporting Sábado 2 de mayo 21.15 Palacio Peñarol Peñarol vs Hebraica Macabi

Impacto sobre la localía de Nacional y Peñarol en playoffs

Peñarol ya cumplió el primero de sus partidos de suspensión de local pero sin hinchas contra Aguada y los dos restantes los hará ante Malvín y Hebraica Macabi.

Le quedará cumplir cuatro partidos más en playoffs. Tres en cuartos de final, si la serie se estira a cinco partidos, y uno en semifinales.

Nacional, por su parte debe visitar a Aguada y luego cerrar la Liguilla con dos partidos más de local. Seguramente también deberá jugar partidos de playoffs de local pero sin sus hinchas.

En las últimas temporadas, los playoffs se juegan en régimen de local y de visitante. Las finales de la temporada pasada (Nacional vs Aguada) fueron en el Antel Arena.