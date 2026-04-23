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La formación de Peñarol para enfrentar a Wanderers con la vuelta de Matías Arezo y una baja más: Eduardo Darias, lesionado en el sóleo

Mirá la formación que paró Diego Aguirre este jueves en la Ciudad Deportiva con la vuelta de Matías Arezo, una improvisación en la zaga y una baja más por lesión: Eduardo Darias

23 de abril de 2026 20:35 hs
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Eduardo Darias 

FOTO: DANTE FERNÁNDEZ / FOCOUY

Peñarol entrenó este jueves en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves, tras la jornada libre del miércoles, preparando el partido que jugará el domingo a la hora 19.00 contra Wanderers en el Parque Viera, en partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura.

Ninguno estará en el partido contra Wanderers, pero Aguirre espera tener a Ferreira y Angulo el jueves 30 de abril (semana próxima) en duelo clave en Corinthians en el Neo Quimica Arena, por la tercera fecha del grupo E de la Copa Libertadores.

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Estas tres bajas se suman a las de Emanuel Gularte (desgarro), Nahuel Herrera (operación del hombro) y Leonardo Fernández (rotura de ligamentos de rodilla).

De la temporada pasada se sigue recuperando Javier Cabrera quien este miércoles entrenó a la par del grupo y tiene para un mes más de recuperación para volver a las canchas.

Matías Arezo también tiene una lesión muscular, quedó afuera ante Juventud, pero Aguirre dijo que jugará contra Wanderers.

Según informó Ana Inés Martínez en Quedó Picando, el steaming de El Observador, Peñarol jugará con Washington Aguerre, Kevin Rodríguez, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Diego Laxalt; Leandro Umpiérrez, Roberto Fernández, Eric Remedi, Gastón Togni; Facundo Batista y Matías Arezo.

Eduardo Darias presentó una lesión en el sóleo y no entrará en la convocatoria. Se espera que se recupere para el partido ante Corinthians, pero sus chances son complicadas.

Laxalt volverá a las canchas a pesar de que Aguirre dijo que no entró contra Juventud cuando se lesionó Olivera (puso a Jesús Trindade) porque está falto de "ritmo", igual que Lucas Hernández.

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