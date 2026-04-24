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El deportólogo Leonardo Schiavone dijo que una rotura de ligamentos, como la que sufre Leonardo Fernández, tarda "nueve meses" en recuperarse

"¿Un jugador puede estar a los seis meses? Sí, pero tiene un margen con muchas recaídas en ese periodo de tiempo", expresó el médico especializado en lesiones de rodilla

24 de abril de 2026 9:29 hs
Leonardo Schiavone en Quedó Picando

Leonardo Schiavone en Quedó Picando

El deportólogo Leonardo Schiavone, médico especializado en lesiones de rodilla, habló en el programa Quedó Picando sobre la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió el jugador de Peñarol Leonardo Fernández, por la que fue operada este martes en España, y aseguró que su recuperación tardará "nueve meses", por lo que entiende que no volverá a jugar en la temporada 2026.

"Mi opinión es sobre la lesión del ligamento cruzado anterior. Vuelvo a repetir, la información que nos llega es limitada. Yo lo que te puedo decir es que la rehabilitación de ligamento cruzado anterior son nueve meses. Eso no cambia", expresó Schiavone en el nuevo programa deportivo del streaming de El Observador.

El médico especializado recordó que antes las recuperaciones de este tipo de lesiones duraban "seis meses", pero se extendió el plazo a nueve porque se constató que tras volver a jugar después de un semestre los jugadores sufrían "recaídas". "¿Un jugador puede estar a los seis meses? Sí, pero tiene un margen con muchas recaídas en ese periodo de tiempo. Es muy arriesgado en un deportista reintegrarse a la actividad competitiva de alta intensidad después de venir de un cruzado", agregó.

Schiavone también explicó que los ligamentos cruzados posteriores y anteriores de la rodilla son los que dan "estabilidad" a la pierna, por lo que cuando un futbolista se rompe el cruzado "no tiene otra opción más que operarse".

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En ese sentido, explicó que a Fernández le realizaron una "plastia", en la que sustituyen el ligamento roto (que "ya no existe más"), por "un segmento del tendón rotuliano, o el semitendinoso" para que este pase a tomar sus funciones. Según Schiavone, en los primeros tres meses ese tejido se consolida y pasa a tomar el rol de un ligamento, y en el siguiente trimestre comienzan trabajos para ganar masa muscular, en los que además el futbolista ya puede trotar. En los últimos tres el jugador puede hacer ejercicios con pelota, pero sin contacto físico.

El deportólogo también se refirió a la decisión de Peñarol de operar a Leo en la Clínica Olympia de Madrid, y aunque afirmó que "es válido", remarcó que en Uruguay "tenemos traumatólogos de primer nivel", por lo que "no había ningún problema de operarlo acá".

Por último, a Schiavone le preguntaron si hay una explicación para la gran cantidad de lesiones que se han registrado en el fútbol uruguayo este año, y detalló que "el nivel de juego ha cambiado, la exigencia y el calendario es también exigente, y se le exige mucho al jugador". "Uno siempre busca el error, pero el jugador no es una máquina, se le exige pero tiene su límite también".

Repasá la entrevista completa de Leonardo Schiavone con Quedó Picando:

Embed - SCHIAVONE ANALIZA la LESIÓN de LEO FERNÁNDEZ

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