Peñarol: Leonardo Fernández volvió a hablar tras su operación de rodilla en España, y aseguró que la recuperación va "mejor de lo esperado"

Leonardo Fernández volvió a hablar dos días después de operarse la rodilla en España, luego de la ruptura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha que sufrió el pasado 9 de abril en el partido entre Peñarol e Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores, y aseguró que su recuperación va "mejor de lo esperado".
El jugador carbonero habló con las cámaras de DSports al salir de la Clínica Olympia de Madrid, y al ser consultado sobre cómo avanza su proceso de recuperación a 48 horas de su operación, contestó: "Va muy bien, mejor de lo esperado".
Este jueves el futbolista fue a fisioterapia, y afirmó que vive el comienzo del proceso "con tranquilidad, como va a ser esto". "Un tiempo largo, pero todo lo que pueda adelantar bienvenido sea", agregó.
Fernández valoró además que está "trabajando muy bien, haciendo cosas que van sumando a la recuperación, contento y con muchas ganas de seguir".
Tras ello, el jugador envió su "agradecimiento" a todos aquellos que están "muy pendientes" de su recuperación, entre ellos Peñarol y Fénix, club que lo formó, así como a sus "amigos" y a "la gente en general". "Estamos dando todo para recuperarnos", sentenció.
Por último, el periodista le preguntó si la recuperación le llevará siete meses, y Leo respondió: "Esperemos que sí, menos capaz".