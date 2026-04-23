Racing puede ser campeón este fin de semana: mirá los resultados que tienen que darse para que los de Sayago se queden con el Torneo Apertura en la 13ª fecha y la tabla

Racing puede coronarse como campeón del Torneo Apertura este fin de semana si gana su partido y se dan una combinación de resultados de sus seguidores en la tabla, Peñarol y Deportivo Maldonado.

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Con cuatro unidades de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores cuando solo quedan nueve por disputarse, Racing viajará el fin de semana a Cerro Largo persiguiendo el sueño de quedarse con el título.

Este domingo (15:30 horas), el equipo dirigido por el argentino Cristian Chambian se trasladará unos 400 kilómetros hasta el estadio Arquitecto Antonio Ubilla de la ciudad de Melo, el más alejado de Montevideo en el actual campeonato.

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Cerro Largo buscará frenar allí a un equipo que cayó en la primera fecha del Apertura y desde ese momento mantiene un invicto de once encuentros, en los que sumó ocho victorias y tres igualdades.

Las posibilidades de Racing de ser campeón este fin de semana

Con solo tres jornadas por disputarse, Racing acumula 27 puntos y aventaja por cuatro a Peñarol y Deportivo Maldonado, que el pasado fin de semana no aprovecharon el empate de la escuelita para recortar unidades en la clasificación. Quienes vienen más abajo tienen 19 y ya se bajaron de la pelea.

De acuerdo con esto, los de Chambian saben que una victoria los mantendría como mínimo con esa ventaja cuando solo quedarán seis unidades en juego.

20260119 Cristian Chambian Peñarol Racing Copa de la Liga AUF. Foto: Dante Fernández/Focouy Cristian Chambian Foto: Dante Fernández/Focouy

Y también los podría consagrar campeones, aunque para ello necesitan de una serie de resultados: que Peñarol y Deportivo Maldonado no ganen.

Peñarol, en medio de una crisis de malos resultados y lesiones, jugará el domingo (19:00 horas) ante Montevideo Wanderers en el Parque Viera.

Mientras que Deportivo Maldonado recibirá el sábado (15:30 horas) en el Campus a Albion, que viene de golear 6-1 a Central Español.

Si Racing le gana a Cerro Largo llegará a 30 puntos y si Peñarol y Deportivo no ganan sus encuentros quedarán en 23 unidades, lo que hará inalcanzables a los de Sayago a falta de 6 puntos por jugar.

Si la escuelita gana y Peñarol y Deportivo empatan, quedarán a 6 unidades, por lo que la definición seguirá abierta.

La tabla del Torneo Apertura: