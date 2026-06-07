Flamengo emitió un duro comunicado en el que dice Uruguay fue irresponsable en la lesión de Giorgian De Arrascaeta de cara al Mundial 2026

Flamengo, el club que es dueño de la ficha de Giorgian De Arrascaeta , emitió un comunicado este domingo en el cual critica duramente a la sanidad de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa por la nueva lesión del futbolista que se prepara para poder jugar el Mundial 2026.

Como informó Referí, el jugador se lesionó el pasado martes a la mañana en el Complejo Uruguay Celeste .

Según los tiempos y más allá de que llegará con dos meses sin fútbol alguno por lo que fue la fractura de clavícula sufrida con Flamengo ante Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores el pasado 29 de abril, De Arrascaeta, con mucha suerte, podrá llegar al partido ante España que es el tercero de Uruguay en el Mundial 2026 y ante el rival que en los papeles es el más duro y candidato a ganar la Copa del Mundo.

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No obstante, por ahora, Marcelo Bielsa admitió que lo mantendrá en la lista de 26 jugadores que irán al Mundial 2026.

El comunicado de Flamengo sobre la lesión de Giorgian De Arrascaeta

Flamengo emitió un comunicado este domingo en el que indica que Uruguay fue irresponsable en lesión de Giorgian De Arrascaeta de cara al Mundial 2026 que comienza en solo cuatro días.

'“Conforme se informó, tras la solicitud de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), De Arrascaeta fue liberado el 18 de mayo para continuar con el tratamiento de la fractura en la clavícula derecha en Uruguay, bajo supervisión de la selección del país. En esa ocasión, el Departamento Médico de Flamengo envió un documento con el cronograma de recuperación, la evolución de las actividades y los protocolos que debían seguirse", comienza explicando el club carioca.

Y añade: "En contra de lo acordado, una vez más, estos protocolos no fueron seguidos. Desrespetar protocolos científicos es poner en riesgo la salud del jugador e ignorar de manera irresponsable las inversiones que los clubes hacen para tener a sus jugadores disponibles para los diversos desafíos que impone el calendario. Como forma de contribuir a la recuperación de De Arrascaeta y garantizar el alineamiento de los procesos de seguimiento físico y médico, Flamengo también autorizó, tras la solicitud, la integración del fisioterapeuta Laniyan Neves a la comisión técnica de la Selección Uruguaya durante la Copa del Mundo. La medida tuvo como objetivo ofrecer soporte al atleta y preservar las mejores condiciones para su retorno al club".

Y termina: "Flamengo desea una pronta recuperación al camiseta 10 y mantiene la fe en que él alcance sus objetivos. Por otro lado, espera que los protocolos alineados entre club y selección sean respetados en futuras situaciones que involucren a atletas bajo contrato con el Flamengo”.