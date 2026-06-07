Accidente fatal en Montevideo: un motociclista murió tras chocar de frente contra un auto

Un motociclista , de quien no se aportaron mayores datos, murió este domingo en un accidente de tránsito en Camino Siete Cerros , informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado oficial.

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En horas de la madrugada, un auto circulaba por Camino Siete Cerros de este a oeste cuando, por razones a establecer, terminó chocando contra una motocicleta que transitaba en sentido contrario.

Producto del impacto, el motociclista terminó tirado sobre la banquina, sin casco y sin signos vitales . Personal médico se dirigió al lugar y allí constató el fallecimiento de la víctima a las 08:03 horas .

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El conductor del auto y su acompañante resultaron ilesos .

Efectivos de Policía de Tránsito le practicaron una prueba de espirometría al conductor del automóvil, que arrojó resultado 0.

En la escena del siniestro trabajaron oficiales de Policía Científica, de Tránsito y de la Zona Operacional III.

El caso está en manos de la Fiscalía, que trabajará en determinar las circunstancias detrás del caso y las eventuales responsabilidades.