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VIDEO: motociclista cayó por fuertes vientos en Rivera y quienes intentaban ayudar eran arrastrados por las ráfagas

En el video se observa cómo quienes procuraban ayudarlo tampoco podían mantenerse firmes ni caminar con normalidad

8 de mayo de 2026 11:49 hs
vientorivera

Las fuertes ráfagas registradas en las últimas horas en Uruguay provocaron una escena inusual en la zona del Teatro de Verano del departamento de Rivera, donde varias personas encontraron dificultades cuando intentaron asistir a un motociclista que cayó al piso por la intensidad del viento.

En el video, compartido por el medio local Canal 10 de Rivera, se observa cómo quienes procuraban ayudarlo tampoco podían mantenerse firmes ni caminar con normalidad debido a las ráfagas, que los desplazaban y desestabilizaban constantemente.

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La situación ocurrió en medio del episodio de vientos fuertes que afecta al país, con rachas que, según distintos pronósticos meteorológicos, podrían superar los 80 km/h en algunos puntos.

El organismo meteorológico brasileño Metsul, por ejemplo, advirtió por la formación de un “ciclón bomba” en el Atlántico Sur, que provocará fuertes vientos, descenso de temperatura y aumento del oleaje en Uruguay entre este viernes y el sábado.

Según el informe, las ráfagas más intensas se registrarán entre Montevideo y Maldonado, con velocidades previstas de entre 60 y 90 km/h. Además, el fenómeno podría generar olas de hasta 10 metros en mar abierto al este de Argentina.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), en tanto, actualizó su aviso especial por el ciclón extratropical que afecta al país y advirtió por vientos persistentes de entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h en la zona costera, además de lluvias, fuerte oleaje y bajas sensaciones térmicas hasta el domingo.

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