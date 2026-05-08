Metsul advirtió por llegada de "ciclón bomba" y anunció que los vientos "más intensos" se concentrarán en Uruguay

El organismo meteorológico brasileño Metsul advirtió por la formación de un “ciclón bomba” en el Atlántico Sur, un fenómeno que se intensificará entre este viernes 8 y el sábado 9 de mayo y que tendrá impacto sobre Uruguay con fuertes vientos y aumento del oleaje .

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“ El ciclón bomba se está intensificando rápidamente entre hoy y mañana , y los pronósticos indican que traerá más viento y mar más agitado”, señaló Metsul en su informe.

Según la publicación, el ciclón extratropical atraviesa un proceso de rápida profundización al este de Argentina, en un fenómeno conocido como “ ciclogénesis explosiva ”. “Se producirá un descenso de la presión atmosférica de al menos 24 hPa en un período de 24 horas”, explicó el organismo, al detallar el criterio utilizado para clasificar un sistema como “ciclón bomba”.

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Metsul indicó que las ráfagas más intensas en Uruguay se registrarán entre Montevideo y Maldonado durante este viernes y el sábado, con velocidades previstas de entre 60 y 90 km/h.

“Los vientos más intensos asociados al sistema se concentrarán en las zonas costeras argentinas y en el sur y este de Uruguay”, sostuvo el informe.

La empresa meteorológica agregó que “el campo de viento más intenso debería estar en mar abierto”, aunque aclaró que sus efectos igualmente se sentirán sobre territorio uruguayo, especialmente en áreas costeras.

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Oleaje intenso y descenso de temperatura

Metsul también advirtió que el fenómeno provocará un aumento importante del oleaje en el Atlántico Sur. “Los modelos indican olas de hasta 10 metros o más en mar abierto al este de Argentina”, indicó la publicación.

El fenómeno coincide con el aviso especial emitido por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que alertó por vientos persistentes, bajas sensaciones térmicas y aumento significativo del oleaje hasta la mañana del domingo.