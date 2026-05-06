"Ciclón bomba" frente a Argentina podría generar ráfagas de viento de más de 100 km/h en Uruguay, alerta Metsul

El organismo meteorológico brasileño Metsul advirtió que un “ ciclón bomba” se formará frente a las costas de Argentina entre jueves y viernes y tendrá efectos sobre Uruguay, con pronóstico de ráfagas de viento “muy fuertes a intensas” en zonas del sur y este del país.

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Según el informe, el sistema comenzará a desarrollarse frente a la provincia de Buenos Aires a partir de una zona de baja presión proveniente del Pacífico Sur. Metsul sostuvo que el fenómeno atravesará un proceso de “ ciclogénesis explosiva ”, es decir, una rápida caída de la presión atmosférica que caracteriza a los llamados ciclones bomba.

“ Los efectos del ciclón, en términos de vientos ciclónicos, serán más pronunciados en la costa de Argentina y en las costas sur y este de Uruguay ”, indicó el organismo.

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Metsul advirtió que las ráfagas más intensas podrían superar los 100 km/h en algunas zonas costeras del sur y este de Uruguay hacia finales de esta semana.

Además del viento, el sistema estará asociado a un frente frío que generará lluvias, tormentas y un descenso de temperatura en la región.

El organismo explicó que este tipo de sistemas suele desarrollarse durante los meses más fríos del año debido al fuerte contraste entre masas de aire cálido y frío sobre el Atlántico Sur.

Qué es un ciclón bomba

Un ciclón bomba es un sistema de baja presión que se intensifica de forma “muy rápida e intensa”.

“Para ser clasificado como tal, la presión atmosférica en su centro debe descender al menos 24 hectopascales en 24 horas”, explicó Metsul.

La consultora indicó que estos fenómenos suelen formarse sobre el océano, cuando masas de aire frío se encuentran con aire cálido y húmedo, generando una rápida intensificación de los vientos y la inestabilidad atmosférica.