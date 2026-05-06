"Jamas le diría que no": Luis Suárez reiteró que volvería a la selección uruguaya, y reconoció que se equivocó al criticar a Marcelo Bielsa

Luis Suárez volvió a referirse a su deseo de volver a la selección uruguaya , a menos de 40 días del debut de la celeste en el Mundial 2026 , y reconoció que se equivocó al criticar al entrenador Marcelo Bielsa tras la Copa América 2024.

Semanas atrás se filtraron unas escenas de un documental en las que Suárez explicó que se retiró del combinado para "dejarle el camino a otros jugadores" y porque pensó que "ya no podía ser útil para la selección". "Si me necesitan, jamás le voy a decir que no a la selección" , agregó.

Este miércoles el histórico delantero uruguayo de 39 años fue consultado sobre estas declaraciones en una conferencia de prensa, y aclaró que en estas no se refirió a Marcelo Bielsa o un llamado de él, sino que intentó expresar que "a la selección nunca se le puede decir que no".

"Obviamente siendo uruguayo jamás le diría que no a la selección , yo en su momento di un paso al costado porque veía que tenía que darle paso a los jóvenes", explicó Suárez, que había anunciado su retiro de la selección y jugó su último partido en setiembre de 2024 , ante Paraguay en el Estadio Centenario por las Eliminatorias Sudamericanas.

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Luego, el atacante del Inter Miami admitió que se equivocó al criticar distintos manejos de Bielsa en medio de la polémica por las declaraciones de Agustín Canobbio tras la Copa América 2024, en las que el futbolista denunció varias situaciones que ocurrieron durante el torneo.

"Dije otras cosas que no tendría que haberlas dicho, no era el momento, pero ya me disculpé con los que me tendría que disculpar en su momento", detalló el goleador histórico de la celeste.

Por último, Suárez indicó que ahora deberá "seguir trabajando", y reiteró: "Jamás le diría que no a la selección si me necesita, y más próximo al Mundial".