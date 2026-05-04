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El video tranquilizador que subió Rodrigo Bentancur paseando en familia, relativizando la importancia de su nueva lesión en Tottenham que preocupó a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

El volante celeste había salido en pleno segundo tiempo del triunfo de su equipo ante Aston Villa del Dibu Martínez, en un resultado que los sacó de la zona del descenso

4 de mayo de 2026 14:32 hs

Rodrigo Bentancur volvió a ser titular y figura este domingo en una victoria trascendente de Tottenham Hotspur, su club, que venció de visita en Birmingham a Aston Villa del Dibu Martínez por 2-1 y de esa manera, salió por primera vez de la zona del descenso de la Premier League, aunque lamentablemente para los intereses de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, debió dejar el campo por una nueva lesión.

Tras superar su última lesión, el volante fue titular en los tres partidos de los que Tottenham Hotspur ganó dos y empató uno.

20260503 BIRMINGHAM (United Kingdom), 03/05/2026.- Lamare Bogarde of Aston Villa (R) in action against Rodrigo Bentancur of Tottenham (L) during the English Premier League match between Aston Villa and Tottenham Hotspur, in Birmingham, Britain, 03 May 202
Rodrigo Bentancur y Lamare Bogarde

Rodrigo Bentancur y Lamare Bogarde

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El equipo tiene a más de 10 futbolistas lesionados en una racha que parece no tener fin.

Cabe recordar que en plena recuperación de su lesión anterior, el volante estuvo en la concentración de Uruguay el pasado 25 de marzo cuando los celestes jugaron ante los ingleses en Wembley y compartió un rato con varios de ellos.

Había sufrido en enero una grave lesión en el tendón del músculo posterior de la pierna derecha (isquiotibiales), por la que lo debieron operar.

El video de Rodrigo Bentancur

Cuanto otra vez se encendían todas las alarmas de la selección uruguaya a 40 días de enfrentar en el debut del Mundial 2026 a Arabia Saudita el próximo 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, el propio Rodrigo Bentancur, de alguna manera, relativizó la trascendencia de su nueva lesión.

Es que este lunes al mediodía uruguayo, subió un video paseando por las calles de Londres con su hijo Theo, quien acaba de celebrar su primer mes de vida, y delante suyo, su hija Lucía y su esposa.

Ya el técnico Roberto De Zerbi había dicho en la conferencia de prensa posterior a la gran victoria que salió "cansado", y según informan desde Inglaterra, se trata de una fatiga muscular.

Aún no se sabe si podrá estar para el partido que viene el lunes 11 ante Leeds United -en el que se juegan mucho- o tendrá que esperar la evolución de este nuevo problema que él mismo relativizó de alguna manera.

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