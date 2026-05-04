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"Salió todo bien": Patricio Pacífico, uruguayo de Barcelona B, fue operado de la rotura del ligamento de rodilla y se confirmó el tiempo que estará de baja

Pacífico se lesionó en el tramo final del partido que el Barça Atlètic disputó el domingo 19 de abril frente al Olot

4 de mayo de 2026 14:46 hs
El mensaje de Patricio Pacífico tras su operación

El mensaje de Patricio Pacífico tras su operación

El defensa uruguayo del filial del Barcelona Patricio Pacífico ha sido intervenido quirúrgicamente este lunes de manera satisfactoria de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en abril, y estará unos doce meses de baja, según ha anunciado la entidad azulgrana.

Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador de Barcelona B
Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador de Barcelona B

Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador de Barcelona B

El jugador formado en Defensor Sporting ha sido operado en el Hospital de Barcelona por el doctor Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los servicios médicos del club.

"Gracias a Dios salió todo bien, ahora a recuperar y pa' delante siempre", comentó en sus redes.

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Ronald Araujo envió un mensaje de apoyo a su compatriota Patricio Pacífico, tras la dura lesión que sufrió jugando para el Barcelona B

El mensaje de Patricio Pacífico tras su operación
El mensaje de Patricio Pacífico tras su operación

El mensaje de Patricio Pacífico tras su operación

Pacífico se lesionó en el tramo final del partido que el Barça Atlètic disputó el domingo 19 de abril frente al Olot (1-1) en el partido de la jornada 32 de la Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español.

El defensa, de 20 años, fue incorporado por el filial del Barcelona como cedido con opción de compra de Defensor Sporting en el pasado mercado invernal europeo.

EFE

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